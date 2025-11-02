KAKVA KRIZA FK CRVENA ZVEZDA! I Radnik šokirao šampiona Srbije! (FOTO/VIDEO)

OZBILjNA kriza drma Crvenu zvezdu koja ni treću vezanu utakmicu u Superligi Srbije nije uspela da pobedi, a četvrta ako se računaju sva takmičenja. Crveno-beli su na stadionu "Rajko Mitić" odigrali nerešeno - 1:1 u 14. kolu prvenstva.

FOTO: FK Crvena zvezda

Nešto baš ne štima u igri šampiona naše zemlje. Nakon remija sa Radničkim (0:0), poraza od Vojvodine (2:3) i Brage (0:2), usledio je novi remi.

Nije ovo dobro pred važnu evropsku utakmicu protiv Lila. Ipak, sigurno je da će klub iz Ljutice Bogdana učiniti sve da se podigne i ostvari dobar rezultat protiv francuskog tima.

Bila je Zvezda bolji rival, ali daleko je to od dobre igre. Dobre prilike u prvom poluvremenu imali su Milson, Katai, Arnautović... no mreža Stefana Ranđelovića ostala je netaknuta.

Drugi deo susreta počeo je dobro za domaće. Aleksandar Katai je u 51. minutu posle dobre akcije uspeo da dovede crveno-bele do vođstva. Očekivalo se da to bude dovoljno za trijumf, ali...

Gosti su šokirali Crvenu zvezdu u 64. minutu. Samo minut pre gola na teren su ušli Hajdarević i Jovanović i upravo su oni bili inicajotir izjednačujućeg pogotka. Ovaj prvi je sjajno petom ostavio loptu Jovanoviću koji je uspeo da savlada Mateusa.

Imali su izabranici Vladana Milojevića do kraja utakmice nekoliko dobrih šansi, no rezultat je ostao nepromenjen.

Zvezda je i dalje prva na tabeli sa 32 boda, ima jedan više od Partizana. Ekipa iz Surdulice je na poziciji 12 sa 14 bodova.

Podsetimo, crveno-beli u četvrtak od 18.45 na stadionu "Rajko Mitić" dočekuju Lil.

Crvena zvezda - Radnik 1:1 (0:0)

Stadion: "Rajko Mitić". Bez publike. Sudija: Ivan Stamenković (Beograd). Strelci: Katai 51 (C. zvezda) - Jovanović 64 (Radnik).

CRVENA ZVEZDA (4-2-3-1): Mateus – Seol, Učena, Leković, Avdić (od 86. Kostov) - Krunić (od 46. Handel), Badžo (od 46. Elšnik) - Milson, Katai, Ivanić (od 63. Radonjić) - Arnautović (od 63. Duarte).

RADNIK (4-3-3): Ranđelović - Abubakar (od 73. Filipović), Tremule, Stojanović, Gašić – Popović, Novaković (od 63. Pejović), Stevanović (od 86. Rašković) – Ovusu, Činedu (od 63. Hajdarević), Duronjić (od 63. Jovanović).

Drugo poluvreme: Crvena zvezda - Radnik 1:1

90+7' - Kraj utakmice!

90' - Utakmica je produžena za šest minuta.

90' - Neverovatno da ovo nije gol. Katai je šutirao glavom, no malo pored gola. Bio je blizu i Milson koji nije uspeo da je zakači.

87' - Odmah je pokušao mladi vezista. Glavom je šutirao, ali lopta je otišla iznad prečke gola koji čuva Ranđelović.

86' - Poslednja promena kod domaćih. Adem Avdić je izašao, priliku da dobio Vasilije Kostov.

78' - Pokušao je Milson, ali isprečila se prečka i do promene rezultata nije došlo. Sve manje vremena imaju crveno-beli da dođu do trijumfa.

75' - Radonjić je centrirao sa leve strane, najbolji u skoku bio je Duarte, no lopta je nakon njegovog pokušaja glavom otišla visoko preko gola.

64' - NOVI GOL! Radnik je izjednačio. Samo što su ušli u igru Hajdarević i Jovanović su bili glavni egzekutori. Ovaj prvi je sjajno petom ostavio loptu Jovanoviću koji je uspeo da savlada Mateusa.

64' - Još izmena kod domaćina. Iz igre su izašli Marko Arnautović i Mirko Ivanića, a priliku su dobili Nemanja Radonjić i Bruno Duarte.

59' - Nova prilika za domaće. Ivanić je uposlio Kataija koji se spretljao ispred gola Radnika.

51' - GOL! Vodi Crvena zvezda. Katai je strelac. On je najpre dugo vukao loptu, uposlio je Milsona, ovaj je proigrao desetku crveno-belih kome nije bilo teško da ubaci loptu u praznu mrežu.

47' - Prvi put je i Radnik zapretio, ali oprezan je bio Matues i zaustavio je pokušaj Novakovića.

46' - Dve izmene napravio je Vladan Milojević. Van terena su ostali Mahmudu Bađo i Rade Krunić, dok su u igri Timi Maks Elšnik i Tomas Handel.

Prvo poluvreme: Crvena zvezda - Radnik 0:0

Imala je Zvezda nekoliko dobrih prilika, ali Stefan Ranđelović i dalje čuva mrežu netaknutom. Sigurno se crveno-beli nisu ovome nadali, da nakon 45 minuta rezultat bude 0:0.

45+3' - Završeno je prvo poluvreme!

45' - Prvo poluvreme produženo je za tri minuta.

43' - Katai je šutirao glavom posle centaršuta Milsona iz kornera, ali to nije uradio onako kako je želeo, pa je lopta otišla pored gola.

37' - Novi korner za domaće, ali ni sad nije došlo do promene rezultata. Ranđelović je istrčao i pokupio loptu.

29' - Pokušao je i Avdić, ipak udarac levog beka Zvezde je izblokirao jedan fudbaler tima iz Surdulice.

22' - Neverovatno da Zvezda nije povela. Milson je promašio zicer, tačnije Ranđelović je sjajno reagovao. Lopta se potom odbila do Kataija čiji pokušaj je zaustavila stativa.

17' - Dobar udarac Arnautovića, ali se ponovo istakao golman gostiju sjajnom intervencijom. U nastavku akcije Katai je iz dobre pozicije šutirao visoko preko gola.

15' - Probao je Ivanić iz daljine, no na pravom mestu je bio Ranđelović i zaustavio je pokušaj kapitena crveno-belih.

14' - Radnik je izveo prvi korner na meču, ali ništa se nije dogodilo pošto je Gašić jako loše centrirao i lopta je završila van terena.

5' - Odmah kratak prekid, a razlog je to što je udarac dobio Ovusu i ostao je da leži na travi. Ipak, brzo se pridigao i utakmica se nastavila.

1' - Počela je utakmica na stadionu "Rajko Mitić".

Sastavi timova:

CRVENA ZVEZDA (4-2-3-1): Mateus – Seol, Učena, Leković, Avdić - Krunić, Badžo - Milson, Katai, Ivanić - Arnautović.

RADNIK (4-3-3): Ranđelović - Abubakar, Tremule, Stojanović, Gašić – Popović, Novaković, Stevanović – Ovusu, Činedu, Duronjić.

Uoči meča:

Jedna stvar može da raduje pristalice crveno-belih. Marko Arnautović se oporavio od povrede i nalazi se u prvoj postavi na ovom susretu.

Ovaj meč je važan za domaće da izađu iz rezultatske krize, pošto su odigrali nerešeno u Nišu sa Radničkim (0:0), dok su poraženi od Vojvodine (2:3).

Ovo bi ujedno mogla da bude dobra uvertira pred važnu utakmicu sa Lilom (četvrtak, 18.45) u Ligi Evrope 4. kolu.

Radnik je u poslednjih pet utakmica upisao tri pobede i dva poraza i pokušaće da produži loš niz šampiona Srbije.

Crvena zvezda je uprkos dva kiksa i dalje prva na tabeli sa 31 bodom, koliko ima i Partizan, ali crveno-beli imaju meč manje. Sudruličani su na 13. mestu sa 13 bodova.

