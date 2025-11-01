ZBOG SRBIJE ODBIO 1.000.000 EVRA: Ovaj klub je želeo da dovede Veljka Paunovića za trenera
VELjKO Paunović postao je novi selektor Srbije, a on je zbog reprezentacije odbio drugu ponudu vrednu 1.000.000 evra.
Bugarski Ludogorec želeo je da ga vidi na klupi nakon rastanka sa Ruijem Motom. Ipak, doskorašnji strateg Ovijeda odlučio se za našu selekciju.
- "Orlove" je odbio bivši trener Ovijeda, pošto je preuzeo reprezentaciju svoje zemlje. Upravo takav kalibar trenera Ludogorec traži i za njegovu platu spreman je da izdvoji do 1.000.000 evra godišnje - piše "Tema sport".
Podsetimo, Paunović je na klupi reprezentacije nasledio Dragana Stojkovića Piksija koji je podneo ostavku posle poraza od Albanije (0:1) u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.
Ovaj 48-godišnji stručnjak će za Srbiju debitovati 13. novembra protiv Engleske na "Vembliju". Tri dana kasnije u Leskovac stiže Letonija.
