ZBOG SRBIJE ODBIO 1.000.000 EVRA: Ovaj klub je želeo da dovede Veljka Paunovića za trenera

VELjKO Paunović postao je novi selektor Srbije, a on je zbog reprezentacije odbio drugu ponudu vrednu 1.000.000 evra.

Foto: Profimedia

Bugarski Ludogorec želeo je da ga vidi na klupi nakon rastanka sa Ruijem Motom. Ipak, doskorašnji strateg Ovijeda odlučio se za našu selekciju.

- "Orlove" je odbio bivši trener Ovijeda, pošto je preuzeo reprezentaciju svoje zemlje. Upravo takav kalibar trenera Ludogorec traži i za njegovu platu spreman je da izdvoji do 1.000.000 evra godišnje - piše "Tema sport".

Podsetimo, Paunović je na klupi reprezentacije nasledio Dragana Stojkovića Piksija koji je podneo ostavku posle poraza od Albanije (0:1) u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Ovaj 48-godišnji stručnjak će za Srbiju debitovati 13. novembra protiv Engleske na "Vembliju". Tri dana kasnije u Leskovac stiže Letonija.

