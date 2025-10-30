MILOJEVIĆ PREUZEO ODGOVORNOST! Ovo je Vladan Milojević uradio posle šok-poraza Zvezde od Vojvodine
FUDBALERI Vojvodine dočekali su Crvenu zvezdu u zaostalom meču 3. kola Superlige Srbije, iako su gosti vodili 2:0 na poluvremenu upisali su poraz na kraju 3:2. Trener beogradskog tima Vladan Milojević kratko je govorio za TV Arena sport nakon meča.
Zapravo, nikad se kraće nije zadržao ispred kamera pomenute televizije.
Upitan za utiske, samo je rekao:
- Kada vodite 2:0, a izgubite na ovakav način, odgovornost je moja. Ne bih nešto dodatno objašnjavao - poručio je trener Zvezde i otišao.
