MILOJEVIĆ PREUZEO ODGOVORNOST! Ovo je Vladan Milojević uradio posle šok-poraza Zvezde od Vojvodine

Александар Илић
30. 10. 2025. u 20:12

FUDBALERI Vojvodine dočekali su Crvenu zvezdu u zaostalom meču 3. kola Superlige Srbije, iako su gosti vodili 2:0 na poluvremenu upisali su poraz na kraju 3:2. Trener beogradskog tima Vladan Milojević kratko je govorio za TV Arena sport nakon meča.

FOTO: M. Vukadinović

Zapravo, nikad se kraće nije zadržao ispred kamera pomenute televizije.

Upitan za utiske, samo je rekao:

- Kada vodite 2:0, a izgubite na ovakav način, odgovornost je moja. Ne bih nešto dodatno objašnjavao - poručio je trener Zvezde i otišao.

