AKO IBRA TAKO KAŽE!!! Zlatan Ibrahimović izabrao tri najbolja fudbalera ikad, Lionel Mesi je treći

16. 10. 2025. u 09:26

Legendarni Zlatan Ibrahimović napravio je i te kako zanimljiv izbor tri najbolja fudbalera svih vremena.

АКО ИБРА ТАКО КАЖЕ!!! Златан Ибрахимовић изабрао три најбоља фудбалера икад, Лионел Меси је трећи

Na prvom mestu našao se Ronaldo Nazario Luis de Lima ili ti pravi Ronaldo. Legendarni Brazilac je bio idol mnogima u svom vremenu, a Ibrahimović navodi da ga i danas mnogi pokušavaju imitirati.

- On je bio fudbal. Kada gledate određene igrače, dan nakon toga ih pokušavate imitirati - rekao je Ibrahimović.

Na drugom mestu je Dijego Maradona. Legendarni Argentinac je preminuo 2020. godine.

- Za mene on je pravi, sve je radio srcem, svojim emocijama - istakao je popularni Ibra.

Na trećem mestu se našao još jedan fudbaler iz Argentine. To je naravno Lionel Mesi. 

- Treća pozicija? Mesi. Nisam siguran da li mu je ostalo još nešto da osvoji - reči su Zlatan Ibrahimovića.
 

