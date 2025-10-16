AKO IBRA TAKO KAŽE!!! Zlatan Ibrahimović izabrao tri najbolja fudbalera ikad, Lionel Mesi je treći
Legendarni Zlatan Ibrahimović napravio je i te kako zanimljiv izbor tri najbolja fudbalera svih vremena.
Na prvom mestu našao se Ronaldo Nazario Luis de Lima ili ti pravi Ronaldo. Legendarni Brazilac je bio idol mnogima u svom vremenu, a Ibrahimović navodi da ga i danas mnogi pokušavaju imitirati.
- On je bio fudbal. Kada gledate određene igrače, dan nakon toga ih pokušavate imitirati - rekao je Ibrahimović.
Na drugom mestu je Dijego Maradona. Legendarni Argentinac je preminuo 2020. godine.
- Za mene on je pravi, sve je radio srcem, svojim emocijama - istakao je popularni Ibra.
Na trećem mestu se našao još jedan fudbaler iz Argentine. To je naravno Lionel Mesi.
- Treća pozicija? Mesi. Nisam siguran da li mu je ostalo još nešto da osvoji - reči su Zlatan Ibrahimovića.
