AKO IBRA TAKO KAŽE!!! Zlatan Ibrahimović izabrao tri najbolja fudbalera ikad, Lionel Mesi je treći

Legendarni Zlatan Ibrahimović napravio je i te kako zanimljiv izbor tri najbolja fudbalera svih vremena.

FOTO: EPA-EFE/MATTEO BAZZI

Na prvom mestu našao se Ronaldo Nazario Luis de Lima ili ti pravi Ronaldo. Legendarni Brazilac je bio idol mnogima u svom vremenu, a Ibrahimović navodi da ga i danas mnogi pokušavaju imitirati.

- On je bio fudbal. Kada gledate određene igrače, dan nakon toga ih pokušavate imitirati - rekao je Ibrahimović.

FOTO: EPA

Na drugom mestu je Dijego Maradona. Legendarni Argentinac je preminuo 2020. godine.

- Za mene on je pravi, sve je radio srcem, svojim emocijama - istakao je popularni Ibra.

Na trećem mestu se našao još jedan fudbaler iz Argentine. To je naravno Lionel Mesi.

- Treća pozicija? Mesi. Nisam siguran da li mu je ostalo još nešto da osvoji - reči su Zlatan Ibrahimovića.



