DRŽAVA POMOGLA PARTIZAN: Vlada Republike Srbije uplatila 2,5 miliona evra crno-belima
Fudbalski klub Partizan dobio je finansijsku pomoć države u iznosu od 2.500.000 evra, prenosi "Mocart sport".
Vlada Republike Srbije na današnjoj sednici donela je odluku da se posredstvom Fudbalskog saveza Srbije novac uplati.
Crno-belima je ova transakcija bila potrebna kako bi izmirili obaveze neophodnih za prolazak UEFA monitoringa.
Stvoreni su uslovi da "parni valjak" ostane konkurentan za dobijanje evropske i licence i učešće u kvalifikacijama za takmičenja pod okriljem UEFA.
Prema ranijim procenama, Partizanu je u tekućem monitoringu bilo neophodno 6.500.000 evra za izmirenje dugova.
Iznos je postepeno smanjen posle dogovora sa poveriocima, a sredstva će biti usmerena na izmirenje obaveza prema poveriocima.
U klubu ističu da će ovom intervencijom privremeno stabilizovati poslovanje do sledeće UEFA revizije planirane za januar.
