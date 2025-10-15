DRŽAVA POMOGLA PARTIZAN: Vlada Republike Srbije uplatila 2,5 miliona evra crno-belima

Fudbalski klub Partizan dobio je finansijsku pomoć države u iznosu od 2.500.000 evra, prenosi "Mocart sport".

FOTO: FK Partizan

Vlada Republike Srbije na današnjoj sednici donela je odluku da se posredstvom Fudbalskog saveza Srbije novac uplati.

Crno-belima je ova transakcija bila potrebna kako bi izmirili obaveze neophodnih za prolazak UEFA monitoringa.

Stvoreni su uslovi da "parni valjak" ostane konkurentan za dobijanje evropske i licence i učešće u kvalifikacijama za takmičenja pod okriljem UEFA.

Prema ranijim procenama, Partizanu je u tekućem monitoringu bilo neophodno 6.500.000 evra za izmirenje dugova.

Iznos je postepeno smanjen posle dogovora sa poveriocima, a sredstva će biti usmerena na izmirenje obaveza prema poveriocima.

U klubu ističu da će ovom intervencijom privremeno stabilizovati poslovanje do sledeće UEFA revizije planirane za januar.

