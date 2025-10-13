SVE STAJE ZBOG FUDBALA: Zelenortska Ostrva na korak od istorije!
ZELENORTSKA Ostrva se nalaze na korak da ispišu istoriju fudbala. Ovoj reprezentaciji nedostaje bod da obezbedi plasman na Svetsko prvensto i zbog toga je stala cela država.
Pojavile su se informacije da je u ponedeljak sve stalo, tačnije iako je radni dan, od 12 sati je sve zaključano.
Ovo je poseban dan i niko u Praji (glavni grad Zelenortskih Ostrva) ne sme da propusti duel sa Esvatinijem i potencijalno bude deo istorije.
Da bi se ova afrička selekcija plasirala na Mundijal 2026 potrebno je da ne izgubi na pometnom meču. Čak i u slučaju poraza ima priliku za tako nešto, ali onda Angola kao gost mora da savlada Kamerun.
U slučaju da ostvare veliki uspeh, postaće druga najmanja država koja je obezbedila učešće na Svetskom prvenstvo. Zelenortska Ostrva imaju 524.877 stanovnika.
Podsetimo, utakmica Zelenortska Ostrva - Esvatini igra se ovog ponedeljka od 18 časova.
