SVE STAJE ZBOG FUDBALA: Zelenortska Ostrva na korak od istorije!

ZELENORTSKA Ostrva se nalaze na korak da ispišu istoriju fudbala. Ovoj reprezentaciji nedostaje bod da obezbedi plasman na Svetsko prvensto i zbog toga je stala cela država.

FOTO: Profimedia

Pojavile su se informacije da je u ponedeljak sve stalo, tačnije iako je radni dan, od 12 sati je sve zaključano.

Ovo je poseban dan i niko u Praji (glavni grad Zelenortskih Ostrva) ne sme da propusti duel sa Esvatinijem i potencijalno bude deo istorije.

Da bi se ova afrička selekcija plasirala na Mundijal 2026 potrebno je da ne izgubi na pometnom meču. Čak i u slučaju poraza ima priliku za tako nešto, ali onda Angola kao gost mora da savlada Kamerun.

U slučaju da ostvare veliki uspeh, postaće druga najmanja država koja je obezbedila učešće na Svetskom prvenstvo. Zelenortska Ostrva imaju 524.877 stanovnika.

Podsetimo, utakmica Zelenortska Ostrva - Esvatini igra se ovog ponedeljka od 18 časova.

🇨🇻 Cape Verde have another chance to secure their place in history today, with the final round of qualifiers taking place in Africa.



They will become the second smallest nation ever to reach a World Cup finals IF they beat Eswatini OR Cameroon drop points at home to Angola. pic.twitter.com/gb0P6h3t3k — FotMob (@FotMob) October 13, 2025

