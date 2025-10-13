LAŽNA DRŽAVA KOSOVO TRN U OKU! Evo kako Srbija može u baraž za odlazak na Svetsko prvenstvo
Fudbaleri Srbije će teško do drugog mesta u K grupi koje vodi u baraž, a put preko Lige nacija je još teži.
Poraz od Albanije (1:0) umanjio je šanse "orlovima" za drugo mesto u K grupi. Do kraja kvalifikacija čeka nas duel sa Andorom (14. oktobar), ekipu vodi Bata Mirković, jer je Dragan Stojković podneo ostavku, Engleskom (13. novembar) i Letonijom (16. novembar).
Srbija uz utakmicu manje ima sedam bodova, Albanija na drugom mestu 11, a Engleska je lider sa 15 bodova. Moramo sve mečeve da kraja dobijemo i nadamo se kiksu Albanaca koji igraju sa Andorom i Englezima.
Ostaje nam šansa da se nadamo odlaksu na Mundijal preko Lige nacija. Mada, i tu je mrka kapa. U baražu će učestvovati 16 selekcija, od toga 12 drugoplasiranih iz svih kvalifikacionih grupa, te još četiri reprezentacije koje dolaze kroz Ligu nacija.
Ali samo ako se poklope određeni rezultati u kvalifikacionim grupama, odnosno ako se najmanje tri od sledeća četiri scenarija ostvare:
1. Rumunija da završi među dve najbolje ekipe u svojoj kvalifikacionoj grupi
2. Švedska takođe mora da završi među Top 2
3. Severna Irska da bude u Top 2
4. Belgija ne sme da bude među prva dva tima u svojoj grupi
Što se tiče Rumunije, koji su šokirali Austriju, oni imaju tri boda manje od BiH i u novembru idu u goste toj reprezentaciji. Takođe, posle sledi "bustovanje" gol-razlike protiv San Marina, dok će Bosna u poslednjem kolu gostovati Austriji.
Švedska je poslednja na tabeli u svojoj grupi i večeras dočekuju tzv. Kosovo. U slučaju pobede, izjednačiće se sa ovom lažnom selekcijom na drugom mestu. Slovenija ima dva boda na trećem, Švajcarska devet.
Severna Irska se bori sa Nemačkom i Slovačkom i sve tri selekcije imaju po šest bodova, dok je Belgija druga sa 11 poena, jednim manje od prvoplasirane Severne Makedonije i jednim više od Velsa kom večeras gostuju.
Ova računica proizilazi iz sistema UEFA Lige nacija, prema kojem se dodatne karte za baraž dele na osnovu plasmana u grupama Lige nacija i rezultata kvalifikacija.
