"TEŠKO VEČE, PREUZIMAM ODGOVORNOST": Filip Kostić izneo utiske nakon poraza Srbije od Albanije

SRBIJA je izgubila od Albanije (0:1) u Leskovcu, a poraz je teško pao Filipu Kostiću.

Fudbaler Juventusa preuzeo je odgovornost na sebe posle neuspeha u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvu.

- Teško, teško veče, najteži poraz u mojoj karijeri od kad sam u reprezentaciji. Rekli smo sve u svlačionici, preuzimam odgovornost, možemo da tražimo sad alibi, teren nije dobar, ali kako njima, tako i nama. Moglo je bolje u dosta situacija, imali smo kontrolu, lopta nije htela u gol, primili smo nesrećno gol, to nije smelo da se desi, četiri puta se desilo protiv Engleske, i desilo nam se danas u najtežem trenutku, kraj prvog poluvremena, to su nedopustive stvari. Teško veče, nemam šta dodam - istakao je Kostić.

Veliko je pitanje šta dalje, pošto je Mundijal daleko.

- Pa ništa, imamo za tri dana drugu utakmicu, puno mladih igrača, velika utakmica za njih, bitno je za njih, to su mladi momci koji će nositi reprezentaciju narednih 15 godina. Teško je reći, preuzimam odgovornost, mogao sam bolje, dao sam sve od sebe, uvek ću da dam sve od sebe - zaključio je krilni napadač.

Srbija u utorak od 20.45 gostuje Andori.

