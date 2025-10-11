NORVEŠKA IGRA TURBO FUDBAL: Skandinavci razbili i Izrael, Haland nastavio da trese mreže
NORVEŠKA igra neverovatno u poslednje vreme. Nakon što su ponizili Moldavniju (11:1), ostvarili su još jednu ubedljivu pobedu u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvu. Ove subote su u Oslu razbili Izrael sa 5:0.
Fudbaler Mančester sitija, Erling Haland, je još jednom pokazao zašto je po mnogima najbolji napadač na svetu. On je postigao tri gola i ubedljivo je najbolji strelac sa 12 pogodaka. Iza njega su Memfis Depaj, Marko Arnautović i Andrej Kramarić sa po šest.
Ipak, ovaj duel nije dobro počeo za ovog 25-godišnjaka. On je u 6. minutu promašio penal, no sve je nadoknadio u nastavku susreta.
Utakmica je bila rešena već posle 28 minuta, jer je tad na semaforu stajalo 3:0. Pored Halanda, više nije bilo strelaca iz skandinavske selekcije, pošto su gostujući fudbaleri postigli dva autogola.
To je najpre u 18. minutu uradio Anan Kalali, a potom u 28. Idan Nahmijas. Nema sumnje da će njih dvojica, ali i reprezentacija koju trenira Ran Ben Šimon što pre želeti da zaboravi ovaj duel.
Norveška je u neverovatnoj formi, ako se računaju i prijateljske utakmice ima devet vezanih trijumfa.
Ova selekcija je prva na tabeli grupe I sa 18 bodova, ima devet više od Italije i dve utakmice više.
