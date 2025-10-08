"GROBARE" ĆE OVO JAKO ZANIMATI: Poznato u kakvom stanju je Vukotić nakon povrede
FUDBALER Partizana Milan Vuković doživeo je povredu na treningu reprezentacije Crne Gore, a sada je poznato u kakvom je stanju igrač crno-belih.
On je doživeo rupturu zadnje lože i neće biti na terenu za meč sa Farskim Ostrvima u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.
Ovo je zabrinulo navijače Partizana, s obzirom na to da je Vukotić izuzetno važan deo tima, će im sada pasti kamen sa srca.
Prema informacijama "Meridian sporta", Vukotić je doživeo rupturu zadnje lože. Srećom izbegnuto je naprsnuće, pa ako sve protekne po planu, ponovo će se naći na terenu nakon sedam do 10 dana.
Vukotić je ove sezone u crno-belom dresu na 15 utakmica postigao pet golova i zabeležio isto toliko asistencija.
