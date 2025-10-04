HAOS U HUMSKOJ! "Grobari"preterali sa slavljem, meč više puta prekidan, crveni, penal...

FUDBALERI Partizana nakon nekoliko prekida savladali su Vojvodinu 1:0 (1:0) u 11. kolu Superlige Srbije. Imao je domaćin igrača više većeg dela meča ali nije to uspeo da iskoristi za veću prednost.

FOTO: FK Partizan

Uzbudljivo je počela utakmica u Humskoj, žurka pred meč, a potom i vatromet koji je doveo do kratkog prekida meča odmah na startu.

Da li su igrači bili pod utiskom atmosfere sa tribina ili pod tremom zbog 15.000 navijača na domaćem prvenstvu, nije u prvom poluvremenu bilo mnogo sadržaja

U 17. minutu igre Kolarević je na ivici šesnaesterca oborio Dragojevića dosuđen je penal za crno-bele, iskusno ga je izveo Jovan Milošević za 1:0.

Vojvodina je od 29. minuta, kada je Siniša Tanjga dobio direktan crveni karton imala igrača manje na terenu, ali to nisu crno-beli do poluvremena uspeli da kapitalizuju.

Bio je Partizan konkretniji i u nastavku meča, ipak nisu koristili prednost igrača više.

Haos je usledio u 75. minutu kada je došlo do još jednog prekida zbog velike bakljade navijača domaćeg tima, čekalo se desetak minuta da se steknu uslovi za nastavak meča.

Čim su se uslovi za igru stekli, sudija Aleksandar Živković prekinuo je meč zbog još većih bakljada navijača. Ovoga puta poslao je igrače u svlačionicu.

Nakon dosta peripetija meč je nastavljen nakon dvadesetominutne pauze, ali promene rezultata nije bilo.

PARTIZAN - VOJVODINA / 1:0 (1:0) (J. Milošević 18'p)

90+23' KRAJ MEČA

90+21' Opet haos, zasuti su gostujući igrači raznim predmetima, te je policija morala Tanjgu da sprovede do tunela zbog svega.

90+19' Miroslav Tanjga je zbog prigovora dobio crveni karton.

90+17' Na drugoj strani Džon Meri u izglednoj prilici, ali Aranđel Stojković je izvukao loptu iz mreže bukvalno.

90+16' Još jednom Kostić u stopostotnoj šansi, promašio je nepromašivo.

90+14' Andrej Kostić je atraktivno pokušao da zatrese mrežu, šutirao je preko gola, potom još jednom preti, sa četiri metara slabo je zahvatio loptu koja je završila u rukama Dragana Rosića.

90+10' Milan Vukotić, snažan udarac. Završila je lopta kraj gola. Jovan Milošević je napustio teren i mesto ustupio Andreju Kostiću.

90+6, pretio je Lazar Ranđelović po gol Partizana, ipak pored gola.

90' Meč je produžen 18 minuta.

Vreme ponovo teče, igra se od 81. minuta

Najnovije informacije: Igrači Vojvodine će uskoro izaći na teren, usled nesporazuma otišli su igrači gostiju na tuširanje nakon prekida, smatrajući da je utakmica završena.

Novinarka Arena sport televizije preneli su informaciju da će meč uskoro biti nastavljen.

FOTO: FK Partizan

87' Zvanično će se meč nastaviti kada se za to steknu uslovi.

80' Nastavljen je meč, ali ne zadugo. Još jednom je sudija Živković prekinuo meč, ovoga puta poslao je igrače u svlačionicu zbog još jače bakljade.

75' Igrači Partizana otišli su na južnu tribinu da zamole igrače da prekinu sa bakljadama kako bi se stekli utisci za nastavak meča, ali za sada nema sluha za njihove apele.

71' Ponovo je prekinut meč u Humskoj. Bakljade su učinile svoje, te je sudija morao da zaustavi meč.

66' Vukotić je iskoristio lošu vidljivost zbog bakljade, raspalio je po lopti, ali još jednom je sjajan bio Dragan Rosić.

63' Bibras Natho ulazi u igru umesto Dembe Seka.

50' Šutirao je Trifunović snažno, brani Rosić.

FOTO: FK Partizan

45+8' KRAJ PRVOG POLUVREMENA

45+3' Velika šansa za Partizan zakasnio je Milošević ispred Rosića.

45' Osam minuta produženo je prvo poluvreme.

43' Opasna prilika za Patizan, spetljali su se Dragojević i Sek, samo korner.

32' Vukotić je šutirao, pravo u "živi-zid"

27' Ništa od penala za Partizan! Marko Milošević je ispucao loptu, Vukotić je oboren malo ispred šesnaesterca od strane Tanjge koji je pritom dobio crveni karton, a Partizan prekid sa 17 metara.

26' Reagovao je loše Mustafa pred golom crno-belih, dosta sreće za domaćina.

18' GOL, PARTIZAN! Jovan Milošević izveo je najstrožu kaznu, naspram sebe imao je reprezentativca Srbije Dragana Rosića koji je bio ometan laserima, a potom ipak krenuo u pogrešnu stranu.

17' PENAL ZA PARTIZAN! Oborio je Kolarević Dragojevića, a var je rekao da je penal.

14' Otvoren meč u Humskoj, Milić je startovao oštro na Savićeviću, nakon toga dobio je žuti karton igrač crno-belih.

FOTO: FK Partizan

9' Upalili su baklje navijači Partizana, zbog čega je usledio prekid od sedam minuta, pa je meč nastavljen

1' Počeo je meč i odmah je prekinut.

Fudbaleri Partizana slave 80. rođendan kluba, kao i Sportskog društva Partizan. Pored južne tribine održan je koncert pred meč. Tribine su već sada odlično popunjene!

UOČI MEČA

PARTIZAN – VOJVODINA

Stadion: Partizana

Sudija: Aleksandar Živković

PARTIZAN (4-2-3-1): M.Milošević – Roganović, Milić, Simić, Jurčević – Dragojević, Karabeljov – Sek, Vukotić, Trifunović – J.Milošević.

VOJVODINA (4-2-3-1): Rosić – L.Nikolić, Tanjga, Sičendže, Baros – Petrović, Poletanović – Ranđelović, Savićević, Kolarević – Mustafa.

Nakon poraza u "večitom derbiju" ekipa Partizana je odigrala dobar meč protiv OFK Beograda, a sada joj u Humsku dolazi ekipa Vojvodine.

Uvek je taj meč u prethodnim godinama izazivao dosta pažnje, jer je bilo teško predvideti pobednika duela. Ovaj put Partizan je favorit.

Crno-beli igraju dobar fudbal od početka sezone.

Izabranici Srđana Blagojevića su do sada upisali sedam pobeda, uz po jedan remi i poraz i ovo će im biti prilika da upišu drugi uzastopan trijumf u ligi.

Partizan je do sada u devet prvenstvenih mečeva postigao 27 golova, a najbolji strelac je Jovan Milošević sa šest, kao i Andrej Kostić.

Što se tiče Vojvodine, posle nekoliko godina ponovo liče na najozbiljniji klub uz "večite", jer su to pokazali igrama i rezultatima na terenu.

Imaju samo jedan poraz u sezoni i to od Novog Pazara u gostima, ali u utakmici u kojoj su više od jednog poluvremena igrali sa igračem manje.

Utakmice Vojvodine do sada u sezoni nisu obilovale golovima, a Novosađani ih na svom kontu imaju 15. Epitet najboljeg strelca dele Bamidele i Lazar Ranđelović sa tri gola.

Crno-beli su dobili poslednji međusobni susret igran, takođe u Humskoj u maju ove godine. Pre toga, klubovi su naizmenično pobeđivali i često je na njihovim mečevima bilo više od tri gola.

Pre početka susreta povodom 80-og rođendana kluba iz Humske biće održan koncert za navijače, a ulaz će biti besplatan.

