ZAMKA ZA "ORLOVE"? Albanija stiže u Leskovac na meč protiv Srbije sa vrlo interesantnim igračem

Fudbalska reprezentacija Albanije doputovaće u Leskovac na meč protiv Srbije u oslabljenom sastavu.

FOTO: EPA

Ali, ne onoliko koliko se isprva mislilo.

Naime, albanski mediji su najpre javljali da "defanzivci Ardijan Ismajli i Maraš Kumbula, gotovo sigurno propuštaju meč sa Srbijom zakazan za 11. oktobar".

Ismajli se povredio u utakmici svog kluba sa Parmom (1:2), napustivši teren u 77. minutu, žaleći se na povredu mišića. Lekarski pregledi su potvrdili povredu, a italijanski mediji su potom preneli da bi Ismajli mogao da pauzira najmanje mesec dana. To bi samim tim trebalio da ga eliminiše iz konkurencije za meč sa Srbijom.

Ali...

Prema poslednjim informacijama, on je na spisku putnika za Leskovac.

Odsustvo Ismajlija predstavljalo bi veliki udarac za albansku odbranu, ali izgleda da je jedini udarac ranije potvrđeno odsustvo Maraša Kumbule, koji se povredio nastupajući za Majorku.

