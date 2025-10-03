Fudbal

ZAMKA ZA "ORLOVE"? Albanija stiže u Leskovac na meč protiv Srbije sa vrlo interesantnim igračem

Filip Milošević

03. 10. 2025. u 12:25

Fudbalska reprezentacija Albanije doputovaće u Leskovac na meč protiv Srbije u oslabljenom sastavu.

ЗАМКА ЗА ОРЛОВЕ? Албанија стиже у Лесковац на меч против Србије са врло интересантним играчем

FOTO: EPA

Ali, ne onoliko koliko se isprva mislilo.

Naime, albanski mediji su najpre javljali da "defanzivci Ardijan Ismajli i Maraš Kumbula, gotovo sigurno propuštaju meč sa Srbijom zakazan za 11. oktobar".

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Ismajli se povredio u utakmici svog kluba sa Parmom (1:2), napustivši teren u 77. minutu, žaleći se na povredu mišića. Lekarski pregledi su potvrdili povredu, a italijanski mediji su potom preneli da bi Ismajli mogao da pauzira najmanje mesec dana. To bi samim tim trebalio da ga eliminiše iz konkurencije za meč sa Srbijom.

Ali...

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Prema poslednjim informacijama, on je na spisku putnika za Leskovac.

Odsustvo Ismajlija predstavljalo bi veliki udarac za albansku odbranu, ali izgleda da je jedini udarac ranije potvrđeno odsustvo Maraša Kumbule, koji se povredio nastupajući za Majorku.

Bonus video:   ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SAMO 27 DANA PRE ZATVARANJA SNORTER BOT TOKEN PRETPRODAJE – Rani pristup neće trajati dugo

SAMO 27 DANA PRE ZATVARANjA SNORTER BOT TOKEN PRETPRODAJE – Rani pristup neće trajati dugo