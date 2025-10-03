ZAMKA ZA "ORLOVE"? Albanija stiže u Leskovac na meč protiv Srbije sa vrlo interesantnim igračem
Fudbalska reprezentacija Albanije doputovaće u Leskovac na meč protiv Srbije u oslabljenom sastavu.
Ali, ne onoliko koliko se isprva mislilo.
Naime, albanski mediji su najpre javljali da "defanzivci Ardijan Ismajli i Maraš Kumbula, gotovo sigurno propuštaju meč sa Srbijom zakazan za 11. oktobar".
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Ismajli se povredio u utakmici svog kluba sa Parmom (1:2), napustivši teren u 77. minutu, žaleći se na povredu mišića. Lekarski pregledi su potvrdili povredu, a italijanski mediji su potom preneli da bi Ismajli mogao da pauzira najmanje mesec dana. To bi samim tim trebalio da ga eliminiše iz konkurencije za meč sa Srbijom.
Ali...
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Prema poslednjim informacijama, on je na spisku putnika za Leskovac.
Odsustvo Ismajlija predstavljalo bi veliki udarac za albansku odbranu, ali izgleda da je jedini udarac ranije potvrđeno odsustvo Maraša Kumbule, koji se povredio nastupajući za Majorku.
Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
HRVATI GLEDAJU I NE VERUJU! Došli u Srbiju, pa se šokrirali zbog jedne stvari
02. 10. 2025. u 12:44
VELEOBRT! Dušan Vlahović i zaokret kakav niko nije očekivao
02. 10. 2025. u 13:44
SVE IZVESNIJI DIREKTAN MEGDAN RUSA I AMERIKANACA! Više nema nikakve dileme...
01. 10. 2025. u 19:52
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
03. 10. 2025. u 07:00
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)
Najnovije vesti iz Hrvatske prilično su zanimljive svima kojima je Srbija u srcu.
03. 10. 2025. u 17:05
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
Komentari (0)