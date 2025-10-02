Fudbal

KOŠARKAŠKI ZEMLJOTRES! Crvena zvezda pronašla zamenu za Rivera i to kakvu

Новости онлине

02. 10. 2025. u 13:16

NE sede skrštenih ruku na Malom Kalemegdanu!

FOTO: M. Vukadinović

Povrede su urnisale Crvenu zvezdu na startu sezone, pa su morali da aktiviraju Jaga dos Santosa. Brazilac oblači crveno-beli dres kao već aktuelni igrač Crvene zvezde. A sada stiže i jedno novo ime na Mali Kalemegdan kao zamena za Hasijela Rivera. 

Naime, kako javlja Sport Klub, Crvena zvezda je blizu da ozvaniči dolazak Donatasa Motiejunasa iz Monaka, a dve strane su navodno vrlo blizu dogovora.

Foto: EPA-EFE/ANDREJ CUKIC

 

Iskusni Litvanac kojem je 35 godina je izgubio mesto u rotaciji Monaka od kako je na klupi Vasilis Spanulis i bilo je pitanje trenutka kada će napustiti klub iz Kneževine.

Zvezda mu nudi dosta veliku minutažu, a posebno posle povrede Hasijela Rivera. Između ostalog, Motiejunas je igrao i u NBA ligi, bio je 20. pik na NBA draftu 2011. godine, a tamo je bio četiri godine. Igrao je za Nju Orleans i San Antonio, a u najboljoj sezoni u NBA imao je prosek od 12 poena i 5,9 skokova po meču.

Prošle sezone u Evroligi je na 29 utakmica imao učinak od 6,4 poena, 3,1 skok i 0,9 asistencija.

