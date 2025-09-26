VELIKI PROBLEMI ZA BARSELONU! Tek što se Jamal oporavio, ostali bez još dvojice bitnih fudbalera
Fudbaleri Barselone Rafinja i Đoan Garsija pauziraće zbog povreda, saopštio je danas španski klub.
Kako se navodi, Rafinja je zadobio povredu desne tetive i očekuje se da će biti odsutan približno tri nedelje.
Golman Barselone Garsija ima napuknuće medijalnog meniskusa levog kolena i očekuje se da će biti odsutan od četiri do šest nedelja, u zavisnosti od oporavka.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Pored Rafinje i Garsije, za Barselonu zbog povreda trenutno ne mogu da igraju Lamin Jamal, Fermin Lopez, Mark-Andre ter Štegen, Alehandro Balde i Gavi.
Barselona se nalazi na drugom mestu na tabeli La lige sa 16 bodova, a u nedelju će igrati protiv Real Sosijedada u sedmom kolu, dok će 1. oktobra dočekati PSŽ u Ligi šampiona.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
KAKVA DRAMA! Bacio tiket u đubre, pa shvatio da je dobitan! (VIDEO)
"KLADIONIČARSKE PRIČE" Milana Đurice su video-projekat kompanije Novosti namenjen svim ljubiteljima sportskog klađenja koji mogu da uživaju u zanimljivim pričama najpoznatijeg srpskog tipstera i njegovih gostiju.
26. 09. 2025. u 14:30
DONALD TRAMP ŠOKIRAO AMERIKANCE: Najavio nešto što niko nije očekivao!
Najnovije vesti iz Bele kuće, posle poslednjeg obraćanja Donalda Trampa, predsednika Sjedinjenih Američkih Država, iznenadile su javnost u toj zemlji.
26. 09. 2025. u 19:19
MOGUĆA I ZATVORSKA KAZNA: Koje sankcije prete Laziću - advokat objasnio šta čeka pevača posle saobraćajke
ADVOKAT Boško Žurić detaljno je objasnio kakve kazne sleduju za ono što je uradio pevač Darko Lazić.
26. 09. 2025. u 12:39
Komentari (0)