VELIKI PROBLEMI ZA BARSELONU! Tek što se Jamal oporavio, ostali bez još dvojice bitnih fudbalera

Fudbaleri Barselone Rafinja i Đoan Garsija pauziraće zbog povreda, saopštio je danas španski klub.

FOTO: Tanjug/AP

Kako se navodi, Rafinja je zadobio povredu desne tetive i očekuje se da će biti odsutan približno tri nedelje.

Golman Barselone Garsija ima napuknuće medijalnog meniskusa levog kolena i očekuje se da će biti odsutan od četiri do šest nedelja, u zavisnosti od oporavka.

Pored Rafinje i Garsije, za Barselonu zbog povreda trenutno ne mogu da igraju Lamin Jamal, Fermin Lopez, Mark-Andre ter Štegen, Alehandro Balde i Gavi.

Barselona se nalazi na drugom mestu na tabeli La lige sa 16 bodova, a u nedelju će igrati protiv Real Sosijedada u sedmom kolu, dok će 1. oktobra dočekati PSŽ u Ligi šampiona.

