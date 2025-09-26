Fudbal

VELIKI PROBLEMI ZA BARSELONU! Tek što se Jamal oporavio, ostali bez još dvojice bitnih fudbalera

Танјуг

26. 09. 2025. u 20:14

Fudbaleri Barselone Rafinja i Đoan Garsija pauziraće zbog povreda, saopštio je danas španski klub.

ВЕЛИКИ ПРОБЛЕМИ ЗА БАРСЕЛОНУ! Тек што се Јамал опоравио, остали без још двојице битних фудбалера

FOTO: Tanjug/AP

Kako se navodi, Rafinja je zadobio povredu desne tetive i očekuje se da će biti odsutan približno tri nedelje.

Golman Barselone Garsija ima napuknuće medijalnog meniskusa levog kolena i očekuje se da će biti odsutan od četiri do šest nedelja, u zavisnosti od oporavka.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Pored Rafinje i Garsije, za Barselonu zbog povreda trenutno ne mogu da igraju Lamin Jamal, Fermin Lopez, Mark-Andre ter Štegen, Alehandro Balde i Gavi.

Barselona se nalazi na drugom mestu na tabeli La lige sa 16 bodova, a u nedelju će igrati protiv Real Sosijedada u sedmom kolu, dok će 1. oktobra dočekati PSŽ u Ligi šampiona.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Bonus video:   ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZA CENZURU! Dakota u providnoj čipki - bez grudnjaka i gaćica

ZA CENZURU! Dakota u providnoj čipki - bez grudnjaka i gaćica