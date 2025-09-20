Fudbal

HITNO SAOPŠTENJE ZVEZDE PRED DERBI: Evo kako je Boško Đurovski, kome je pozlilo na komemoraciji povodom smrti Dejana Milovanovića

Darko Nikolić

20. 09. 2025. u 16:29

Nekoliko sati pred današnji 177. "večiti derbi" vrlo emotivno je bilo na Marakani, jer je pozlilo Bošku Đurovskom, bivšem igraču i treneru Crvene zvezde, i to tokom komemoracije povodom smrti 41-godišnjeg nekadašnjeg kapitena crveno-belih, Dejana Milovanovića. Nedugo zatim, klub iz Ljutice Bogdana se oglasio saopštenjem za javnost.

To saopštenje prenosimo u celosti:

"Saopštenje povodom zdravstvenog stanja Boška Đurovskog

Na komemoraciji za Dejana Milovanovića Bošku Đurovskom je tokom držanja govora iznenada pozlilo. Legendarni fudbaler našeg kluba je brzo povratio svest, a potom je prebačen u Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, gde je podvrgnut detaljnim pregledima.

Informacije o zdravstvenom stanju Zvezdinog asa je saopštio direktor Instituta prof. dr Milovan Bojić. 

- Boško se oseća dobro i dobrog je opšteg zdravstvenog stanja - izjavio je Bojić.

Boško će u narednom periodu biti podvrgnut svim daljim neophodnim pregledima, kako bi lekari bili potpuno sigurni da je sve u najboljem redu. FK Crvena zvezda našem Bošku želi brz oporavak i da se uskoro ponovo vidimo na Marakani", ističu crveno-beli.

