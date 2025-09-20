HITNO SAOPŠTENJE ZVEZDE PRED DERBI: Evo kako je Boško Đurovski, kome je pozlilo na komemoraciji povodom smrti Dejana Milovanovića

Nekoliko sati pred današnji 177. "večiti derbi" vrlo emotivno je bilo na Marakani, jer je pozlilo Bošku Đurovskom, bivšem igraču i treneru Crvene zvezde, i to tokom komemoracije povodom smrti 41-godišnjeg nekadašnjeg kapitena crveno-belih, Dejana Milovanovića. Nedugo zatim, klub iz Ljutice Bogdana se oglasio saopštenjem za javnost.

FOTO: ATA images

To saopštenje prenosimo u celosti:

"Saopštenje povodom zdravstvenog stanja Boška Đurovskog

Na komemoraciji za Dejana Milovanovića Bošku Đurovskom je tokom držanja govora iznenada pozlilo. Legendarni fudbaler našeg kluba je brzo povratio svest, a potom je prebačen u Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, gde je podvrgnut detaljnim pregledima.

Informacije o zdravstvenom stanju Zvezdinog asa je saopštio direktor Instituta prof. dr Milovan Bojić.

- Boško se oseća dobro i dobrog je opšteg zdravstvenog stanja - izjavio je Bojić.

Boško će u narednom periodu biti podvrgnut svim daljim neophodnim pregledima, kako bi lekari bili potpuno sigurni da je sve u najboljem redu. FK Crvena zvezda našem Bošku želi brz oporavak i da se uskoro ponovo vidimo na Marakani", ističu crveno-beli.

Saopštenje povodom zdravstvenog stanja Boška Đurovskog



Na komemoraciji za Dejana Milovanovića Bošku Đurovskom je tokom držanja govora iznenada pozlilo. Legendarni fudbaler našeg kluba je brzo povratio svest, a potom je prebačen u Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“,… pic.twitter.com/wHkdkvOt9E — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) September 20, 2025

Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde