BURAN GRADSKI DERBI! "Mašinerija Liverpul" pobedila Everton uz neočekivanog junaka (VIDEO)
Fudbaleri Liverpula pobedili su danas na svom terenu Everton rezultatom 2:1 u gradskom derbiju i petom kolu Premijer lige.
Domaći tim je poveo u 10. minutu prelepim golom Rajana Gravenberha (VIDEO), a baš na njegovu asistenciju Ugo Ekitike je u 29. minutu duplirao prednost Liverpula (VIDEO).
Idrisa Gej je u 58. minutu smanjio na konačnih 2:1 (VIDEO), i to posle akcije u kojoj je idealno centrirao Džek Griliš, preporođena premijerligaška zvezda otkako je došao na pozajmicu iz Mančester sitija.
Junak trijumfa, strelac i asistent za Crvene, ovako je sumirao utiske:
- Ove sezone imamo više slobode u veznom redu. Tokom prošle sam igrao samo na poziciji "šestice", veoma "duboko" (povučeno). Sada mogu da idem napred... Zaista sam zadovoljan ekipom. Eto, Ugo (Ekitike) postiže golove, a onda na to uđe Isak (najskuplje pojačanje u istoriji Premijer lige) i onda i on daje sve od sebe - rekao je Gravenberh.
Everton se trenutno nalazi na sedmom mestu sa sedam bodova i u narednom kolu dočekaće Vest Hem.
Ako vas fudbal, ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
VEČITI DERBI DUGO NIJE IMAO OVAKAV ZNAČAJ: Partizan i Zvezda ukrštaju koplja u borbi za prvo mesto!
PRAZNIK srpskog fudbala, večiti derbi, 177. u istoriji biće odigran danas na "Stadionu Partizana" od 19 časova.
20. 09. 2025. u 07:20
PRENOS, PARTIZAN - CRVENA ZVEZDA: Večiti derbi kakav se ne pamti!
Partizan i Crvena zvezda igraju večiti derbi, a prenos utakmice naših najvećih klubova možete uživo da pratite uz portal "Novosti".
20. 09. 2025. u 17:17 >> 18:26
ZBOG TITA PROMENILI PREZIME: Po ocu Stojanović, po majci Petrović - posle pritisaka postali Đurovski
BOŠKO Đurovski, jedan od nesumnjivo najdražih ljudi među navijačima Crvene zvezde, rođen je 28. decembra 1961. godine u selu Žilče pored Tetova, u današnjoj Severnoj Makedoniji.
20. 09. 2025. u 18:16
Komentari (0)