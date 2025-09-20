Fudbal

BURAN GRADSKI DERBI! "Mašinerija Liverpul" pobedila Everton uz neočekivanog junaka (VIDEO)

20. 09. 2025. u 16:05

Fudbaleri Liverpula pobedili su danas na svom terenu Everton rezultatom 2:1 u gradskom derbiju i petom kolu Premijer lige.

Domaći tim je poveo u 10. minutu prelepim golom Rajana Gravenberha (VIDEO), a baš na njegovu asistenciju Ugo Ekitike je u 29. minutu duplirao prednost Liverpula (VIDEO).

Idrisa Gej je u 58. minutu smanjio na konačnih 2:1 (VIDEO), i to posle akcije u kojoj je idealno centrirao Džek Griliš, preporođena premijerligaška zvezda otkako je došao na pozajmicu iz Mančester sitija.

Junak trijumfa, strelac i asistent za Crvene, ovako je sumirao utiske:

- Ove sezone imamo više slobode u veznom redu. Tokom prošle sam igrao samo na poziciji "šestice", veoma "duboko" (povučeno). Sada mogu da idem napred... Zaista sam zadovoljan ekipom. Eto, Ugo (Ekitike) postiže golove, a onda na to uđe Isak (najskuplje pojačanje u istoriji Premijer lige) i onda i on daje sve od sebe - rekao je Gravenberh.

Liverpul je vodeći na tabeli Premijer lige sa maksimalnih 15 bodova, a u sledećem kolu gostovaće Kristal Palasu.


Everton se trenutno nalazi na sedmom mestu sa sedam bodova i u narednom kolu dočekaće Vest Hem.

