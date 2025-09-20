"NATERALI SMO ZVEZDU DA SE BRANI SA PETORICOM!" Srđan Blagojević: Samo nam je malo više drčnosti nedostajalo!

Partizan i Crvena zvezda odigrali su 177. večiti derbi, a trener crno-belih Srđan Blagojević na zanimljiv način je prokomentarisao taj prvenstveni susret i pre izlaska pred novinare na konferenciji za štampu.

Govoreći za TV Arena sport on je najpre ovako sumirao utiske:

- Sigurno da smo shvatili da možemo da igramo sa Zvezdom, koja je evropskog nivoa. Možda nam je malo falilo hrabrosti, pogoto u prvom poluvremenu. Nismo zadovoljni rezultatom, naravno... Izgubili smo sa 1:2, a mogli smo i bolji rezultat da izvučemo. Imali smo svojih momenata, naročito u drugom delu meča. Uspeli smo da nateramo Zvezdu da zaigra sa pet defanzivaca, ako je to neka satisfikacija. Ali, nedovoljna s obzirom na rezultat kakav jeste. Ono što mi je drago, to je da su se igrači maksimalno potrudili, možda je malo falilo hrabrosti, drčnosti, vere u sebe...

Gotovo u dahu, dodao je sledeće:

- Sigurno će nam ovo iskustvo pomoći da u sličnim utakmicama kao što je ova, da naredni put uđemo hrabrije. Žao mi je što nismo nagrađeni za trud koji smo uložili. Ali, hteo bih da se zahvalim navijačima koji su stali uz ove momke, kad je bilo teško, kad je rezultat bio negativan. Vidim da sad na kraju utakmice staju uz igrače i jako mi je drago zbog te konekcije između navijača i ove grupe fudbalera. Nadam se da će tako ostati do kraja, a ja mogu da obećam sa naše strane, da ćemo se potruditi na svakoj utakmici da ih obradujemo. Ako ne rezultatom, a ono maksimalnim požrtvovanjem, borbom i, naravno, nekim kvalitetom - rekao je Blagojević.

A onda, na konferenciji...





Trener fudbalera Partizana je posle poraza od Crvene zvezde pred novinarima sitakao da se razlika u kvalitetu i kontroli igre smanjila i odnosu na prethodna dva derbija.



"Prvo ću čestitati Zvezdi na pobedi. Drugo, ima više tačaka na kojima trenutno razmišljam. Utisak posle utakmice je da upoređujući sa prethodnim derbijima mislim da napredujemo. Razlika u kvalitetu i kontroli igre se smanjila u odnosu na prethodna dva derbija. Za mene je to pokazatelj da napredujemo u planu igre koju želimo da implementiramo. Evidentno, još nismo dostigli taj nivo da bismo ostvarili rezultat protiv jako dobrog protivnika", rekao je Blagojević na konferenciji za medije.



On je istakao da je ova Zvezda mnogo jača od klubova protiv kojih je Partizan igrao u Evropi tokom leta.



"Nedostaje nam iskustvo da bismo mogli da prelomimo ovakve utakmice u našu korist", naveo je Blagojević.

Zahvalio se navijačima, jer i kad je primljen i drugi gol, ostali su uz ekipu i pomogli da se vrati...





