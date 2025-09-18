"LUDILO" LIGE ŠAMPIONA! Pogrešna himna, tuga navijača zbog rivala, nestvarni golovi (VIDEO)

Rezultati koji su obeležili UEFA Ligu šampona na kraju prvog kola, na momente su ostali u senci nekih drugih dešavanja na utakmicama igranim u četvrtak. Ali, ne zadugo, jer su pojedini golovi bile istinske majstorije.

FOTO: Tanjug/AP

Recimo, desio se skandal u Portugalu, kada je umesto čuvene himne elitnog takmičenja - pred meč Sporting - Kairat puštena himna Lige Evrope.

Stvarno.

Evo i video dokaza:

Meteram o hino da Liga Europa antes do jogo do Sporting... 😭 pic.twitter.com/Fm7F4kjNH8 — Goncalodias17 (@goncalo_diass17) September 18, 2025

A dok je Galatasaraj kao gost rano razljutio Ajntraht, koji mu je već do poluvremena triput zatresao mrežu, burno je bilo u Mančesteru.

Tamo je jedan prekršaj Napolijevog Di Lorenca nad Holandom doveo do isključenja, ali i prinudne izmene u gostujućoj ekipi - koja je rastužila domaće navijače.

Moment Red Card Di Lorenzo 🟥pic.twitter.com/nJPYezTuie — Siaran Bola Live (@SiaranBolaLive) September 18, 2025

Naime, nekadašnja zvezda Mančester sitija, Kevin de Brujne, zbog brojčanog stanja na terenu morao je, iz taktičkih razloga, da ode na klupu Napolitanaca (što su navijači "građana" iskoristili da ga još jednom emotivno pozdrave), a posebno je interesantno - što je i poslednji put kada je igrao za Siti - zamenjen zbog crvenog kartona.

Tada je morao prevremeno van terena zbog isključenja Kovačića...

Inače, numeričku prednost, koja je odmah značila daleko, daleko više posla za srpskog reprezentativca na golu gostiju, Vanju Milinkovića Savića, "građani" su iskoristili najpre uz spretnost Holanda u 56. minutu (VIDEO), dok je na 2:0 povisio Doku, posle odličnog slaloma (VIDEO).

Na kraju je i ostalo toliko, uz šest odbrana "VMS"-a (od osam upućenih udaraca u metu), ali i ulazak Erlinga Brauta Holanda u istoriju - jer je do 50 golova u najjačem klupskom takmičenju na svetu stigao na samo 49 odigranih mečeva, što je za čak 13 utakmica manje od prethodnog rekordera, Ruda van Nistelroja (62).

Barselona je za to vreme dugo tražila način da inicijativu na gostovanju Njukaslu kruniše vođstvom, a za to se u 58. minutu pobrinuo Markus Rašford, koji je glavom dao svoj sedmi gol u karijeri "svrakama" (VIDEO). Jedina omiljenija "žrtva" mu je do ove večeri bio Lester siti, sa osam.

A to, "do ove večeri" nalazi se u prethodnoj rečenici jer je Rašford dao još jedan gol Njukaslu, i to maestralan, sa distance, za 0:2 (VIDEO).

Gordon je u 90. minutu prepolovio zaostak svojim pogotkom (VIDEO), ali bilo je prekasno za neko čudo...

Koreografija na premijerligaškom stadionu - Navijači Njukasla pred utakmicu Lige šampiona sa Barselonom / FOTO: Tanjug/AP

Da nije bilo Rašfordove majstorije, verovatno bi najlepši gol u večernjem terminu Lige šampiona bio onaj koji je postigao Trinkao u 44. minutu za Sporting (VIDEO), kada je sa distance "načeo" senzacionalnog učesnika elitnog nadmetanja, Kairat. Na 2:0 je povisio još jednim slanjem lopte pod prečku (VIDEO) i to u 65. minutu.

Tada su autsajderi "otvoreni", a nastavili su da mu rešetaju mrežu te Alison Santos u 67, te posle serije driblinga Žeovani Kvenda (VIDEO), a odličan volej Emilsona Santosa iznedrio je istorijski, prvi pogodak Kairata u Ligi šampiona (VIDEO), za konačnih 4:1.

Što se pomenute goleade u Frankfurtu tiče, na kraju je Galatasaraj ispraćen sa pet golova u svojoj mreži, i to posle - sopstvenog vođstva.

Liga šampiona, 1. kolo - rezultati mečeva igranih u četvrtak:

FK Kopenhagen - Bajer Leverkuzen 2:2 (1:0)

Klub Briž - Monako 4:1 (3:0)

Njukasl - Barselona 1:2 (0:0)

Mančester siti - Napoli 2:0 (0:0)

Ajntraht - Galatasaraj 5:1 (3:1)

Sporting - Kairat 4:1 (1:0)

2. kolo Lige šampiona

30.9.2025. Kairat - Real Madrid

30.9.2025. Atalanta - Klub Briž

30.9.2025. Pafos - Bajern

30.9.2025. Čelsi - Benfika

30.9.2025. Inter - Slavija Prag

30.9.2025. Galatasaraj - Liverpul

30.9.2025. Atletiko M. - Ajntraht

30.9.2025. Marselj - Ajaks

30.9.2025. Bodo glimt - Totenhem

1.10.2025. Karabah - FK Kopenhagen

1.10.2025. St. Žiloaz - Njukasl

1.10.2025. Borusija D. - Atletik Bilbao

1.10.2025. Barselona - PSŽ

1.10.2025. Monako - M. siti

1.10.2025. Bajer L. - PSV

1.10.2025. Arsenal - Olimpijakos

1.10.2025. Viljareal - Juventus

1.10.2025. Napoli - Sporting

