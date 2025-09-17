KAKVA IZDAJA! Žoze Murinjo zabio nož u leđa klubu gde je bio božanstvo

KAKVA vest ovog jutra!

FOTO: Tanjug/AP

Žoze Murinjo je glavni kandidat da postane trener - Benfike!

Ova vest proširila se portugalskim medijima nakon što je Benfika prokockala 2:0 i izgubila od Karabaga rezultatom 3:2 na otvaranju Lige šampiona.

Brojni izvori ovog jutra pišu da je Murinjo rekao "da" i da bi mogao da se vrati u klub gde je počinjao trenersku karijeru pre tačno četvrt veka.

On je Benfiku preuzeo leta 2000. godine, što je bio njegov prvi samostalni posao, ali je dobio otkaz posle samo tri meseca, decembra 2000.

Ipak, kasnije je preuzeo Porto i postao legenda kluba, ostalo je istorija.

Sada bi mogao na klupu ljutog rivala iz prestonice, umesto Bruna Laža, koji je izgubio svo poverenje uprave i navijača.

Murinjo je slobodan pošto je nedavno dobio otkaz u Fenerbahčeu, baš kao što je prethodno u Romi i Totenhemu, Mančester junajtedu, jasno je da mu je karijera u slobodnom padu, ali je Benfika svakako jedan bombastičan posao u domovini.

Čekamo rasplet, ali kako stoje stvari, sledi senzacionalni povratak Žozea Murinja!

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja