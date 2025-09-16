Fudbal

NEKADA BIO NAJSKUPLJI LEVI BEK, A SAD... Francuski fudbaler karijeru nastavlja u Poljskoj

Časlav Vuković

16. 09. 2025. u 18:38

FRANCUSKI fudbaler Bendžamin Mendi je nekada sa 57.500.000 evra bio najskuplji levi bek na svetu, a od sad će igrati u poljskom prvenstvu.

EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA

Naime, ovaj 31-godišnjak je potpisao dvogodišnji ugovor sa Pogonom, preneo je poznati novinar za transfere Fabricio Romano.

On je doživeo veliki sunovrat u karijeri zbog toga što je bio u centru skandala iz 2021. kada je optužen za čak četiri silovanja. Pokušavao je da dokaže da je nevin i oslobođen je, ali tek nakon što dve godine nije igrao fudbal.

Od kad se vratio na teren nastupao je za Lorijen i Cirih. Sad je stigao poziv iz Pogodna i odlučio je da ga prihvati i tu pokuša da oživi karijeru.

Mendi je za Mančester siti odigrao 75 utakmica, no daleko je od nivoa igara koje je pružao u dresu "građana".

Ipak, dokaz koliko u redovima tima iz Šćećina veruju ovog levog beka je taj što su poslali po njega avion u Francusku.

Fudbal
