NEKADA BIO NAJSKUPLJI LEVI BEK, A SAD... Francuski fudbaler karijeru nastavlja u Poljskoj
FRANCUSKI fudbaler Bendžamin Mendi je nekada sa 57.500.000 evra bio najskuplji levi bek na svetu, a od sad će igrati u poljskom prvenstvu.
Naime, ovaj 31-godišnjak je potpisao dvogodišnji ugovor sa Pogonom, preneo je poznati novinar za transfere Fabricio Romano.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
On je doživeo veliki sunovrat u karijeri zbog toga što je bio u centru skandala iz 2021. kada je optužen za čak četiri silovanja. Pokušavao je da dokaže da je nevin i oslobođen je, ali tek nakon što dve godine nije igrao fudbal.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Od kad se vratio na teren nastupao je za Lorijen i Cirih. Sad je stigao poziv iz Pogodna i odlučio je da ga prihvati i tu pokuša da oživi karijeru.
Mendi je za Mančester siti odigrao 75 utakmica, no daleko je od nivoa igara koje je pružao u dresu "građana".
Ipak, dokaz koliko u redovima tima iz Šćećina veruju ovog levog beka je taj što su poslali po njega avion u Francusku.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
PUKLA LjUBAV! Razvode se Danilo Ikodinović i Maja Ognjenović
16. 09. 2025. u 11:31
VLAHOVIĆ UŽIVA TUDOROVO POVERENjE: "Stara dama" osokoljena pobedom u "derbiju Italije" dočekuje starog dužnika
JUVENTUS dočekuje Borusiju Dortmund u prvom kolu Lige šampiona, u reprizi finala iz 1997. godine.
16. 09. 2025. u 07:30
HRVATSKA PROŠLE NEDELjE ZGROZILA RUSIJU, A SAD... Hrvati gledaju i ne veruju - kakav "odgovor" Rusa!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, doživela mnoge "niske udarce", ali onaj koji joj Hrvatska ovih dana nanosi - niko u Ruskoj Federaciji nije očekivao. Ipak, stigao je i adekvatan odgovor...
16. 09. 2025. u 14:00
U JEKU DAČINOG RAZVODA: Oglasila se Nataša Bekvalac
ĆERKA pevačice Nataše Bekvalac i bivšeg vaterpoliste Danila Ikodinovića, Hana Ikodinović, nedavno je napustila Srbiju i sa majkom otišla u Madrid, gde će se školovati.
16. 09. 2025. u 19:27
Komentari (0)