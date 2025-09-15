UEFA "PRESEKLA": Evo gde se igra Srbija - Albanija nakon što je FSS tražio da se utakmica izmesti iz Beograda!

Srbija i Engleska igrali su prošlog utorka u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, "orlovima" sledi meč sa Albanijom, a najnovije vesti koje se tog meča odluke u našoj grupi su izazvale ogromnu pažnju.

Naime, srpska kuća fudbala radila je na tome da se meč sa Albancima "izmesti" iz Beograda - u Leksovac i...

Evropska kuća fudbala je "presekla".



Kako javlja Tanjug, UEFA je danas prihvatila zahtev Srbije da se meč grupe K protiv Albanije u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. odigra u Leskovcu.



Prvobitno je određeno da se duel Srbije i Albanije odigra 11. oktobra od 20.45 časova u Beogradu.





Zašto je Fudbalski savez Srbije tražio izmeštanje meča sa Albanijom iz Beograda?

A zašto je toliko važna ta utakmica?

Što se tiče Piksijeve ekipe, Srbija pred meč sa Albanijom 11. oktobra ne stoji dobro - i praktično je samo trijumf u o tom meču "vraća u igru" za plasman na šampionat planete (na koji direktno ide samo pobednik grupe, a drugoplasirane selekcije moraju kroz nezgodan, dvodelni baraž).

Eventualni poraz od Albanaca bi maltene tog dana zatvorio mundijalska vrata "orlovima", iako bi teoretske šanse za drugo mesto postojale (ako se u mečevima sa Andorom i Engleskom u gostima, a sa Letonijom kod kuće - skupi pet bodova više nego što će Albanci osvojiti na gostovanju Andori i u Tirani protiv Engleza.)

Tabela grupe K u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. Meč Pobeda Remi Poraz G. razl. Bod. Engleska 5 5 0 0 13:0 15 Albanija 5 2 2 1 5:3 8 Srbija 4 2 1 1 4:5 7 Letonija 4 1 1 2 2:5 4 Andora 4 0 0 4 0:8 0

