Fudbal

UEFA "PRESEKLA": Evo gde se igra Srbija - Albanija nakon što je FSS tražio da se utakmica izmesti iz Beograda!

Новости онлине

15. 09. 2025. u 19:49

Srbija i Engleska igrali su prošlog utorka u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, "orlovima" sledi meč sa Albanijom, a najnovije vesti koje se tog meča odluke u našoj grupi su izazvale ogromnu pažnju.

УЕФА ПРЕСЕКЛА: Ево где се игра Србија - Албанија након што је ФСС тражио да се утакмица измести из Београда!

FOTO: Tanjug/AP

Naime, srpska kuća fudbala radila je na tome da se meč sa Albancima "izmesti" iz Beograda - u Leksovac i...

Evropska kuća fudbala je "presekla".


Kako javlja Tanjug, UEFA je danas prihvatila zahtev Srbije da se meč grupe K protiv Albanije u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. odigra u Leskovcu.


Prvobitno je određeno da se duel Srbije i Albanije odigra 11. oktobra od 20.45 časova u Beogradu.


UEFA je prihvatila zahtev FSS i na zvaničnom sajtu objavila da će duel Srbije i Albanije biti odigran 11. oktobra od 20.45 časova na leskovačkom stadionu "Dubočica.

Zašto je Fudbalski savez Srbije tražio izmeštanje meča sa Albanijom iz Beograda?

Više nema dileme zašto Srbija i Albanija igraju van Beograda - Fudbalski savez Srbije sve objasnio!

A zašto je toliko važna ta utakmica?

Što se tiče Piksijeve ekipe, Srbija pred meč sa Albanijom 11. oktobra ne stoji dobro - i praktično je samo trijumf u o tom meču "vraća u igru" za plasman na šampionat planete (na koji direktno ide samo pobednik grupe, a drugoplasirane selekcije moraju kroz nezgodan, dvodelni baraž).

Eventualni poraz od Albanaca bi maltene tog dana zatvorio mundijalska vrata "orlovima", iako bi teoretske šanse za drugo mesto postojale (ako se u mečevima sa Andorom i Engleskom u gostima, a sa Letonijom kod kuće - skupi pet bodova više nego što će Albanci osvojiti na gostovanju Andori i u Tirani protiv Engleza.)

Tabela grupe K u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026.
  Meč Pobeda Remi Poraz G. razl. Bod.
Engleska 5 5 0 0 13:0 15
Albanija 5 2 2 1 5:3 8
Srbija 4 2 1 1 4:5 7
Letonija 4 1 1 2 2:5 4
Andora 4 0 0 4 0:8 0

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NE MOŽE DA UŽIVA BEZ SRBIJE! Evo s kime je viđen Bastijan Švajnštajger, Ana Ivanović mu nije ni kraj pameti

NE MOŽE DA UŽIVA BEZ SRBIJE! Evo s kime je viđen Bastijan Švajnštajger, Ana Ivanović mu nije ni kraj pameti