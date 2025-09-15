UEFA "PRESEKLA": Evo gde se igra Srbija - Albanija nakon što je FSS tražio da se utakmica izmesti iz Beograda!
Srbija i Engleska igrali su prošlog utorka u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, "orlovima" sledi meč sa Albanijom, a najnovije vesti koje se tog meča odluke u našoj grupi su izazvale ogromnu pažnju.
Naime, srpska kuća fudbala radila je na tome da se meč sa Albancima "izmesti" iz Beograda - u Leksovac i...
Evropska kuća fudbala je "presekla".
Kako javlja Tanjug, UEFA je danas prihvatila zahtev Srbije da se meč grupe K protiv Albanije u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. odigra u Leskovcu.
Prvobitno je određeno da se duel Srbije i Albanije odigra 11. oktobra od 20.45 časova u Beogradu.
Zašto je Fudbalski savez Srbije tražio izmeštanje meča sa Albanijom iz Beograda?
Više nema dileme zašto Srbija i Albanija igraju van Beograda - Fudbalski savez Srbije sve objasnio!
A zašto je toliko važna ta utakmica?
Što se tiče Piksijeve ekipe, Srbija pred meč sa Albanijom 11. oktobra ne stoji dobro - i praktično je samo trijumf u o tom meču "vraća u igru" za plasman na šampionat planete (na koji direktno ide samo pobednik grupe, a drugoplasirane selekcije moraju kroz nezgodan, dvodelni baraž).
Eventualni poraz od Albanaca bi maltene tog dana zatvorio mundijalska vrata "orlovima", iako bi teoretske šanse za drugo mesto postojale (ako se u mečevima sa Andorom i Engleskom u gostima, a sa Letonijom kod kuće - skupi pet bodova više nego što će Albanci osvojiti na gostovanju Andori i u Tirani protiv Engleza.)
|Tabela grupe K u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026.
|Meč
|Pobeda
|Remi
|Poraz
|G. razl.
|Bod.
|Engleska
|5
|5
|0
|0
|13:0
|15
|Albanija
|5
|2
|2
|1
|5:3
|8
|Srbija
|4
|2
|1
|1
|4:5
|7
|Letonija
|4
|1
|1
|2
|2:5
|4
|Andora
|4
|0
|0
|4
|0:8
|0
