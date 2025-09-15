Fudbal

ĐURAĐE, NEKA TI JE SREĆNO: Rade Krunić iznenadio mališana iz Zrenjanina (VIDEO)

Б. Грујић

15. 09. 2025. u 19:31

Rade Krunić, fudbaler Crvene zvezde, i reprezentativac Bosne i Hercegovine, uveličao je rođendansku proslavu Đurađu Đorđeviću, dečaku iz Zrenjanina, pojavio se lično i u ime svih prvotimaca crveno-belih, poželeo mu puno zdravlja i sreće.

ЂУРАЂЕ, НЕКА ТИ ЈЕ СРЕЋНО: Раде Крунић изненадио малишана из Зрењанина (ВИДЕО)

Privatna arhiva

   Đurađ je takođe član Zvezdine familije, svojim talentom i fudbalskim umećem skrenuo je pažnju stručnjaka sa stadiona Rajko Mitić i već nekoliko godina sa uspehom nastupa sa generacijom dečaka rođenih 2015. godine.
 
    - Vauuuu kakvo iznenađenje, Rade se pojavio, doneo mi poklon i poželeo sreću i zdravlje - uzviknuo je Đurađ, od sreće zaplakao i iskreno, detinje zagrlio prvotimca.
 
   - Hvala ti za sve - kroz suze je procedio Đurađ, kome je Krunić poklonio crveno-beli dres sa brojem 100.
 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NIKOLINA KOVAČ O ODRASTANJU U RATNOM PERIODU: Bilo je to teško detinjstvo - mama je prodavala na pijaci

NIKOLINA KOVAČ O ODRASTANjU U RATNOM PERIODU: "Bilo je to teško detinjstvo - mama je prodavala na pijaci"