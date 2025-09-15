ĐURAĐE, NEKA TI JE SREĆNO: Rade Krunić iznenadio mališana iz Zrenjanina (VIDEO)

Đurađ je takođe član Zvezdine familije, svojim talentom i fudbalskim umećem skrenuo je pažnju stručnjaka sa stadiona Rajko Mitić i već nekoliko godina sa uspehom nastupa sa generacijom dečaka rođenih 2015. godine.

- Vauuuu kakvo iznenađenje, Rade se pojavio, doneo mi poklon i poželeo sreću i zdravlje - uzviknuo je Đurađ, od sreće zaplakao i iskreno, detinje zagrlio prvotimca.

- Hvala ti za sve - kroz suze je procedio Đurađ, kome je Krunić poklonio crveno-beli dres sa brojem 100.