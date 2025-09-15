KATASTROFALNE VESTI ZA SRBIJU! "Orlovi" će baš biti oslabljeni protiv Albanije

NOVE loše vesti za selektora Srbije Dragana Stojkovića Piksija.

Defanzivac Milana i reprezentacije Srbije Strahinja Pavlović zaradio je povredu na sinoćnjoj utakmici Serije A protiv Bolonje (1:0).

Beskompromisni defanzivac napustio je duel na poluvremenu, što je bila iznenadna i naizgled čudna odluka Masimilijana Alegrija.

Ipak, italijanski stručnjak otkrio je da Srbina muči povreda prepone, zbog koje nije bio u stanju da nastavi meč. Umesto njega u igru je ušao Koni De Vinter, a rosoneri su golom Luke Modrića u 61. minutu došli do pobede minimalnim rezultatom.

Konkretne dijagnoze i dalje nema. U narednim danima momak iz Šapca biće podvrgnut pregledima koji će utvrditi ozbiljnost situacije, ali prve prognoze nisu pesimistične. Lokalni mediji saznali su da je Pavlović posle meča bio optimističan, uz nadu u brz oporavak.

Bio bi krucijalno da se nekadašnji član Partizana vrati na teren do reprezentativne pauze, jer Srbija već 11. oktobra dočekuje Albaniju u okršaju ključnom za drugo mesto u grupi K.

Ukoliko 24-godišnjak do tada ne uspe da zaleči rane, kandidati za njegovo i Milenkovićevo mesto u timu biće Stahinja Eraković, Miloš Veljković, Jan-Karlo Simić, Srđan Babić, Ranko Stojić i Veljko Milosavljević, koji je nedavno bio sjajan na svom debiju za Bornmut.

