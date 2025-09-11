RADE BOGDANOVIĆ PREDLOŽIO NOVOG SELEKTORA! "Mlad, obrazovan, priča pet jezika, posvećen poslu..."

FUDBALSKI analitičar Rade Bogdanović smatra da je FSS napravio grešku odlukom da Dragan Stojković ostane na mestu selektora.

Foto Z. Jovanović Mačak

Bivši napadač Atletiko Madrida, Verdera i drugih klubova kao fenomenalno rešenje za klupu orlova je istakao Veljka Paunovića, koji je trenutno trener Ovijeda.

- Ne možete da ulazite u kvalifikacije sa selektorom koji posle tri godine nije stvorio igru, niti sistem. To se ne može "čarobnim štapićem". Radi se o različitim igračima, različitih karakteristika, a njih treba uklopiti. Paunović je u tom trenutku bio slobodan, čovek koji je već radio u Savezu, osvojio Svetsko prvenstvo sa omladincima i odlično poznaje naše fudbalere. On je selektor za duge staze, mlad je, obrazovan, priča pet jezika, posvećen poslu", rekao je Rade Bogdanović za "Nova S" i dodao:

- Pogledajte šta je uradio sa Ovijedom. Za šest meseci napravio je igru i sistem sa prosečnim igračima, uveo klub u prvu ligu i odmah se vidi rukopis trenera. To kod našeg selektora ne možete da vidite. Kod njega vidim samo arogantan stav prema novinarima, navijačima i čak igračima. To je veliki kamen spoticanja za reprezentaciju".

Stojkovićev boravak na poziciji selektora je krenuo odlično, Srbija je kao prva u grupi obezbedila plasman na Svetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine.

- Protiv Portugala smo odigrali dobru utakmicu, istina. Ali tada su presudili neki detalji: snaga da u 82. minutu odemo u presing, iako su mnogi igrači bili van forme, fantomski gol Portugala u Beogradu, gol u poslednjem minutu u Lisabonu... Sve je to išlo u našu korist. Ali umesto da bude oprezan, Piksi se osilio".

Poručuje da u ovom trenutku nije pametno napraviti promenu.

- I jednu stvar da kažem, moja analiza nije u pravcu da ga menjaju. Ja bih ga ostavio na klupi, on treba da ostane na klupi da 'krvari' do kraja kvalifikacija. Kvalifikacije se završavaju do kraja godine, ne možete naći nikoga boljeg, iako je atmosfera jako loša", zaključio je Rade Bogdanović.

