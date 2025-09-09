Fudbal

A PRED SRBIJA - ENGLESKA... Nikola Milenković dobio (ne)očekivanu vest

Танјуг

09. 09. 2025. u 18:20

FUDBALER Nikola Milenković saznao je (ne)očekivanu vest pred utakmicu Srbija - Engleska u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

А ПРЕД СРБИЈА - ЕНГЛЕСКА... Никола Миленковић добио (не)очекивану вест

FOTO: Tanjug/AP

Naime, Notingem Forest, klub za koji nastupa bivši štoper Partizana dobio je novog trenera. U pitanju je australijanski stručnjak Angelos Postekoglu.

Ovaj 60-godišnjak će na klupi "šumara" naslediti Nuna Espirita Santa, koji je dobio otkaz posle nesuglasica sa vlasnikom kluba Evangolosom Marinakisom.

- Dovodimo u klub trenera koji ima dokazan i konstantan uspeh u osvajanju trofeja. Njegovo iskustvo u treniranju timova na najvišem nivou, zajedno sa željom da sa nama u Notingemu izgradi nešto posebno, čini ga fantastičnom osobom koja će nam pomoći na našem putu i ​​dosledno ostvariti sve naše ambicije - rekao je Marinakis, objavljeno je na sajtu kluba.

On je naveo da Notingem sada mora da napravi iskorak i da uđe u borbu za trofeje.

- Nakon što smo se plasirali u Premijer ligu, a zatim konstantno gradili sezonu za sezonom kako bismo obezbedili evropski fudbal, sada moramo da napravimo pravi korak da se takmičimo sa najboljima i borimo se za trofeje - izjavio je vlasnik Notingema.

Postekoglu je prethodne dve godine vodio Totenhem, a sa klubom iz Londona je prošle sezone osvojio Ligu Evrope nakon čega je dobio otkaz u junu.

Notingem, čiji je član srpski fudbaler Nikola Milenković, se nalazi na 10. mestu na tabeli Premijer lige sa četiri boda posle tri odigrana kola, a u subotu će gostovati Arsenalu.

