A PRED SRBIJA - ENGLESKA... Nikola Milenković dobio (ne)očekivanu vest
FUDBALER Nikola Milenković saznao je (ne)očekivanu vest pred utakmicu Srbija - Engleska u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.
Naime, Notingem Forest, klub za koji nastupa bivši štoper Partizana dobio je novog trenera. U pitanju je australijanski stručnjak Angelos Postekoglu.
Ovaj 60-godišnjak će na klupi "šumara" naslediti Nuna Espirita Santa, koji je dobio otkaz posle nesuglasica sa vlasnikom kluba Evangolosom Marinakisom.
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
- Dovodimo u klub trenera koji ima dokazan i konstantan uspeh u osvajanju trofeja. Njegovo iskustvo u treniranju timova na najvišem nivou, zajedno sa željom da sa nama u Notingemu izgradi nešto posebno, čini ga fantastičnom osobom koja će nam pomoći na našem putu i dosledno ostvariti sve naše ambicije - rekao je Marinakis, objavljeno je na sajtu kluba.
On je naveo da Notingem sada mora da napravi iskorak i da uđe u borbu za trofeje.
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
- Nakon što smo se plasirali u Premijer ligu, a zatim konstantno gradili sezonu za sezonom kako bismo obezbedili evropski fudbal, sada moramo da napravimo pravi korak da se takmičimo sa najboljima i borimo se za trofeje - izjavio je vlasnik Notingema.
Postekoglu je prethodne dve godine vodio Totenhem, a sa klubom iz Londona je prošle sezone osvojio Ligu Evrope nakon čega je dobio otkaz u junu.
Notingem, čiji je član srpski fudbaler Nikola Milenković, se nalazi na 10. mestu na tabeli Premijer lige sa četiri boda posle tri odigrana kola, a u subotu će gostovati Arsenalu.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
ENGLESKI NAVIJAČI MASOVNO DOŠLI U BEOGRAD! Policija odmah dobila zadatak (FOTO)
09. 09. 2025. u 15:36
PORODILA SE MILICA MANDIĆ! Dete dobilo ime starije od Hrišćanstva
09. 09. 2025. u 16:02
KOŠARKAŠKA TRANSFER BOMBA! Pala odluka ko menja Svetislava Pešića?!
08. 09. 2025. u 18:04 >> 18:05
BALKANSKI DERBI U ZAGREBU: Dejo i Robi se vraćaju na "Maksimir"
EKS-JU derbi igra se ovog ponedeljka u Zagrebu kada na Maksimir dolazi Crna gora, predvođena selektorom Robertom Prosinečkim i predsednikom Saveza Dejanom Savićevićem.
08. 09. 2025. u 11:24 >> 14:34
SRBI PRETUKLI ENGLESKE NAVIJAČE? Beograd "na nogama" pred Srbija - Engleska (FOTO)
Srbija i Engleska igraju u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a pred tu utakmicu najnovije vesti iz Beograda tiču se engleskih navijača.
09. 09. 2025. u 18:05
PEVAČ NIJE BIO NA OČEVOJ SAHRANI: "Nije me grizla savest"
PEVAČ Rade Lacković doživeo je tragediju koja mu je potpuno promenila život.
09. 09. 2025. u 11:31
Komentari (0)