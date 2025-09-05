DRAMA NA MARAKANI! Crvena zvezda stopirala transfer u "minut do 12"
NIŠTA od još jednog tranfera na Marakani!
Omri Glazer ostaje u Beogradu. Naime, stizale su oprečne informacije oko iskusnog golmanai to poslednjeg dana letnjeg prelaznog roka u Izraelu.
Kako piše “Sport 5” – nije ni čudo, jer se Glazer našao u centru drame koju je režirala Crvena zvezda.
Makabi Tel Aviv je želeo da dovede Omrija Glazera, ali na pozajmicu. Razgovaralo se o tome, ali u utorak – poslednjeg dana prelaznog roka, činilo se da od dogovora neće biti ništa. Ujedno je i golmanu odgovaralo da ode na pozajmicu, jer na Marakani ima veliku platu od 900.000 evra godišnje koju Makabi izvesno ne bi mogao celu da pokrije.
Međutim, dva sata pred kraj prelaznog roka – Zvezda je pristala da Glazera pusti na pozajmicu u Makabi i to je javila svim stranama. Krenule su sve sprege da rade ne bi li reprezentativac Izraela bio registrovan na vreme za Ligu Evrope, ali je usledio novi obrt.
Naime, Zvezda se ponovo predomislila i rekla da je jedina opcija po kojoj Glazer može da stigne u Makabi – transfer.
Sve to – nateralo je čelnike iz Tel Aviva da se povuku i odustanu od čitave priče, praktično pola sata pred kraj registracije.
I izvesno je da nisu bili srećni zbog čitavog epiloga. Žarko Lazetić nije dobio golmana kog je želeo, a Glazer će morati da sačeka januar ne bi li promenio sredinu. Do tada je – drugi golman Zvezde iza Mateusa koji se dobro pokazao.
Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)
Preporučujemo
HITNO SE OGLASILI IZ ZVEZDE! Vladimir Cvetković primljen u bolnicu
05. 09. 2025. u 07:24
"NISAM ZVEZDAŠ!" Trener Partizana žestoko odgovorio na kritike!
04. 09. 2025. u 17:13
KAKAV OBRT! Crvena zvezda umesto u OFK Beograd pustila najboljeg strelca lige u Španiju
04. 09. 2025. u 09:00
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
03. 09. 2025. u 07:30
BRUKA! Srbija pokradena na Evrobasketu kao niko!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, došlo je do nokaut faze, ali pre meča Srbija - Finska ljubitelji košarke su prilično zapanjeni nekim video dokazima o tome kako su izabranici Svetislava Pešića pokradeni.
05. 09. 2025. u 12:30
Ogroman leš misterioznog bića isplivao na poznatu plažu, svi se pitaju ŠTA JE TO? (FOTO)
LEŠ tajanstvenog i ogromnog stvorenja isplivao je na popularnu plažu Kefn Sidan na jugu Velsa i iznenadio lokalne stanovnike i turiste, javlja San.
04. 09. 2025. u 18:31
Komentari (0)