DRAMA NA MARAKANI! Crvena zvezda stopirala transfer u "minut do 12"

NIŠTA od još jednog tranfera na Marakani!

Omri Glazer ostaje u Beogradu. Naime, stizale su oprečne informacije oko iskusnog golmanai to poslednjeg dana letnjeg prelaznog roka u Izraelu.

Kako piše “Sport 5” – nije ni čudo, jer se Glazer našao u centru drame koju je režirala Crvena zvezda.

Makabi Tel Aviv je želeo da dovede Omrija Glazera, ali na pozajmicu. Razgovaralo se o tome, ali u utorak – poslednjeg dana prelaznog roka, činilo se da od dogovora neće biti ništa. Ujedno je i golmanu odgovaralo da ode na pozajmicu, jer na Marakani ima veliku platu od 900.000 evra godišnje koju Makabi izvesno ne bi mogao celu da pokrije.

Međutim, dva sata pred kraj prelaznog roka – Zvezda je pristala da Glazera pusti na pozajmicu u Makabi i to je javila svim stranama. Krenule su sve sprege da rade ne bi li reprezentativac Izraela bio registrovan na vreme za Ligu Evrope, ali je usledio novi obrt.

Naime, Zvezda se ponovo predomislila i rekla da je jedina opcija po kojoj Glazer može da stigne u Makabi – transfer.

Sve to – nateralo je čelnike iz Tel Aviva da se povuku i odustanu od čitave priče, praktično pola sata pred kraj registracije.

I izvesno je da nisu bili srećni zbog čitavog epiloga. Žarko Lazetić nije dobio golmana kog je želeo, a Glazer će morati da sačeka januar ne bi li promenio sredinu. Do tada je – drugi golman Zvezde iza Mateusa koji se dobro pokazao.

