Fudbal

"BIO SAM NA PUTU ZA TURSKU, ALI...SADA SAMO FOKUS NA REPREZENTACIJU!" Timi Maks Elšnik o propalom transferu u Trabzon

Filip Milošević

05. 09. 2025. u 11:21

Timi Maks Elšnik bio je na pragu odlaska u Tursku u Trabzon, međutim na kraju do odlaska iz Crvene zvezde nije došlo.

БИО САМ НА ПУТУ ЗА ТУРСКУ, АЛИ...САДА САМО ФОКУС НА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ! Тими Макс Елшник о пропалом трансферу у Трабзон

FOTO: FK Crvena zvezda

Na njegovo mesto došao je Tomas Hendel, međutim Slovenac je ostao u Zvezde, pa je čak i registrovan za mečeve Lige Evrope.

- Prija mi što sam se sklonio malo od svih tih priča i glasina o transferu. Telefon mi neprestano zvoni, ali sada mi je najvažnije da se fokusiram na reprezentaciju Slovenije. Ostalo će se srediti kasnije - rekao je Elšnik.

Ni njemu nije poznato zbog čega nije došlo do realizacije transfera.

- Ono što mogu da kažem je da je transfer 99 odsto bio gotov i ja sam praktično već krenuo u Tursku. Međutim, to je fudbal. Ne znam zašto je sve propalo. Možda su tako odlučili u Zvezdi, a možda je problem nastao na drugoj strani. Više ni nije bitno - zaključio je Elšnik razgovor za slovenačke medije.

Njemu predstoje kvalifikacione utakmice Slovenije protiv Švedske i Švajcarske, posle čega treba očekivati i rasplet klupskog statusa.

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

EVROPSKO PRVENSTVO U KOŠARCI - EUROBASKET 2025: Raspored nokaut faze, rezultati svih utakmica, grupe, tabele!
Košarka

0 22

EVROPSKO PRVENSTVO U KOŠARCI - EUROBASKET 2025: Raspored nokaut faze, rezultati svih utakmica, grupe, tabele!

Evropsko prvenstvou košarci, Evrobasket 2025, glavni je sportski događaj ove godine, a upravo na ovoj stranici možete da vidite kompletan raspored utakmica, kako onih u nokaut fazi, tako i sve što se dešavalo po grupama (razvrstano i po datumima i po svakoj grupi). Tu vas čekaju i rezultati kao i tabele, te vreme, raspored i satnica svih mečeva nokaut faze.

05. 09. 2025. u 12:13 >> 12:23

Politika
Tenis
Fudbal
OSVOJITE AUTOMOBIL I MNOGE DRUGE VREDNE NAGRADE!

OSVOJITE AUTOMOBIL I MNOGE DRUGE VREDNE NAGRADE!