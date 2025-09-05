"BIO SAM NA PUTU ZA TURSKU, ALI...SADA SAMO FOKUS NA REPREZENTACIJU!" Timi Maks Elšnik o propalom transferu u Trabzon
Timi Maks Elšnik bio je na pragu odlaska u Tursku u Trabzon, međutim na kraju do odlaska iz Crvene zvezde nije došlo.
Na njegovo mesto došao je Tomas Hendel, međutim Slovenac je ostao u Zvezde, pa je čak i registrovan za mečeve Lige Evrope.
- Prija mi što sam se sklonio malo od svih tih priča i glasina o transferu. Telefon mi neprestano zvoni, ali sada mi je najvažnije da se fokusiram na reprezentaciju Slovenije. Ostalo će se srediti kasnije - rekao je Elšnik.
Ni njemu nije poznato zbog čega nije došlo do realizacije transfera.
- Ono što mogu da kažem je da je transfer 99 odsto bio gotov i ja sam praktično već krenuo u Tursku. Međutim, to je fudbal. Ne znam zašto je sve propalo. Možda su tako odlučili u Zvezdi, a možda je problem nastao na drugoj strani. Više ni nije bitno - zaključio je Elšnik razgovor za slovenačke medije.
Njemu predstoje kvalifikacione utakmice Slovenije protiv Švedske i Švajcarske, posle čega treba očekivati i rasplet klupskog statusa.
BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji
Preporučujemo
DRAMA ZA KRAJ: Belgijanci putuju kući, ali sa stilom! Bivši košarkaš Partizana rešetao
04. 09. 2025. u 22:47
KO JE OVO OČEKIVAO?! Ispao evropski prvak sa Evrobasketa i to nakon velike drame
04. 09. 2025. u 22:36
ŽESTOKA SVAĐA SRBINA I TURČINA: "Rat" Pešića i Atamana (VIDEO)
03. 09. 2025. u 20:56
TEK NAPUNILA 20 GOD: Prelepa Grkinja je devojka Vase Micića (FOTO)
03. 09. 2025. u 20:39
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
03. 09. 2025. u 07:30
BRUKA! Srbija pokradena na Evrobasketu kao niko!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, došlo je do nokaut faze, ali pre meča Srbija - Finska ljubitelji košarke su prilično zapanjeni nekim video dokazima o tome kako su izabranici Svetislava Pešića pokradeni.
05. 09. 2025. u 12:30
Ogroman leš misterioznog bića isplivao na poznatu plažu, svi se pitaju ŠTA JE TO? (FOTO)
LEŠ tajanstvenog i ogromnog stvorenja isplivao je na popularnu plažu Kefn Sidan na jugu Velsa i iznenadio lokalne stanovnike i turiste, javlja San.
04. 09. 2025. u 18:31
Komentari (0)