"BIO SAM NA PUTU ZA TURSKU, ALI...SADA SAMO FOKUS NA REPREZENTACIJU!" Timi Maks Elšnik o propalom transferu u Trabzon

Timi Maks Elšnik bio je na pragu odlaska u Tursku u Trabzon, međutim na kraju do odlaska iz Crvene zvezde nije došlo.

FOTO: FK Crvena zvezda

Na njegovo mesto došao je Tomas Hendel, međutim Slovenac je ostao u Zvezde, pa je čak i registrovan za mečeve Lige Evrope.

- Prija mi što sam se sklonio malo od svih tih priča i glasina o transferu. Telefon mi neprestano zvoni, ali sada mi je najvažnije da se fokusiram na reprezentaciju Slovenije. Ostalo će se srediti kasnije - rekao je Elšnik.

Ni njemu nije poznato zbog čega nije došlo do realizacije transfera.

- Ono što mogu da kažem je da je transfer 99 odsto bio gotov i ja sam praktično već krenuo u Tursku. Međutim, to je fudbal. Ne znam zašto je sve propalo. Možda su tako odlučili u Zvezdi, a možda je problem nastao na drugoj strani. Više ni nije bitno - zaključio je Elšnik razgovor za slovenačke medije.

Njemu predstoje kvalifikacione utakmice Slovenije protiv Švedske i Švajcarske, posle čega treba očekivati i rasplet klupskog statusa.

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji