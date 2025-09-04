TUGA! Preminuo fudbaler Liverpula
TUŽNE vesti dolaze iz Engleske.
Kako javljaju iz Liverpula preminuo je Bobi Grejem, legenda kluba sa Enfilda preminula je u 80. godini.
U dresu "redsa" odigrao je preko 100 utakmica, nakon toga nastupao je u Koventri, da bi se nakon toga vratio u klub.
Kasnije je nosio i dres Hamilton Akisa, a u novembru 2022. zvanično je primljen u Kuću slavnih Madervela.
Liverpul se oglasio povodom tužne vesti.
- Liverpul je duboko pogođen smrću našeg bivšeg fudbalera Bobija Grejema. Saučešće njegovoj porodici i prijateljima u ovim teškim trenucima - poručio je klub sa „Enfilda“.
