TUGA! Preminuo fudbaler Liverpula

Александар Илић
Aleksandar Ilić

04. 09. 2025. u 18:23

TUŽNE vesti dolaze iz Engleske.

ТУГА! Преминуо фудбалер Ливерпула

Foto: Pixabay

Kako javljaju iz Liverpula preminuo je Bobi Grejem, legenda kluba sa Enfilda preminula je u 80. godini. 

U dresu "redsa" odigrao je preko 100 utakmica, nakon toga nastupao je u Koventri, da bi se nakon toga vratio u klub. 

Kasnije je nosio i dres Hamilton Akisa, a u novembru 2022. zvanično je primljen u Kuću slavnih Madervela.

Liverpul se oglasio povodom tužne vesti.

- Liverpul je duboko pogođen smrću našeg bivšeg fudbalera Bobija Grejema. Saučešće njegovoj porodici i prijateljima u ovim teškim trenucima - poručio je klub sa „Enfilda“.

