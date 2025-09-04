Fudbal

UEFA PRESEKLA! Evo ko deli pravdu Srbiji u Letoniji

Марко Паунић
Marko Paunić

04. 09. 2025. u 11:00

Austrijanac Julijan Vajnberger biće glavni sudija na utakmici kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. između Letonije i Srbije, saopštila je danas Evropska fudbalska unija (UEFA).

УЕФА ПРЕСЕКЛА! Ево ко дели правду Србији у Летонији

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Njegovi pomoćnici biće Andreas Hajdenrajh i Maksimilijan Kolbič, dok je UEFA za četvrtog arbitra odredila još jednog Austrijanca Štefana Ebnera. U VAR sobi biće takođe Austrijanci Alan Kijas i Manuel Šutengruber.

Meč između Letonije i Srbije biće odigran u subotu u Rigi od 15 časova.

Fudbaleri Srbije se nalaze u grupi K kvalifikacija za SP 2026. sa selekcijama Engleske, Albanije, Letonije i Andore.

Prvo mesto na tabeli grupe K drži Engleska sa devet bodova, dok Albanija ima pet. Selekcije Srbije i Letonije su sakupile po četiri, dok je Andora poslednja bez bodova.

Direktan plasman na SP 2026. obezbediće samo pobednik grupe, dok će drugoplasirana selekcija ići u baraž.

