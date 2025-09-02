GOTOVO JE! Crvena zvezda ostaje bez još jednog stranca

RASPRODAJA na Marakani!

M. Vukadinović

Omri Glazer više nije prvi izbor na golu Crvene zvezde, pa je bilo samo pitanje trenutka kada će promeniti sredinu. Tokom leta postalo je jasno da će se razići sa crveno-belima.

Prema informacijama izraelskih novinara, iskusni čuvar mreže nalazi se u završnoj fazi pregovora sa Makabijem iz Tel Aviva. Plan je da najpre stigne na pozajmicu, dok bi klub kasnije imao mogućnost da ga i otkupi.

FOTO: FK Crvena zvezda

Ako posao bude uspešno zaključen, Glazera će sa klupe predvoditi Žarko Lazetić, nekadašnji trener TSC-a, koji dobro poznaje njegove kvalitete i veruje da može da mu pruži sigurnost na golu.

Zanimljivo je da je malo falilo da se ponovo nađe u istom timu sa Nemanjom Stojićem – defanzivcem koji je donedavno bio njegov saigrač u Zvezdi, a sada je pojačao Soči.

Pored Glazera, u izraelskim medijima se spekuliše i o mogućem odlasku Felisija Milsona. Za brzonogog ofanzivca interesovanje je pokazao Makabi Haifa, pa nije isključeno da i on ovog leta krene put Izraela.

