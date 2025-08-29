Fudbal

KRAJ SARADNJE: Bivši fudbaler Partizana napustio Zenit

Aleksandar Ilić

29. 08. 2025. u 21:50

Srpski fudbaler Saša Zdjelar nije više član Zenita, saopštio je danas klub iz Sankt Peterburga.

FOTO: Profimedia

- Saša Zdjelar odlazi iz kluba posle sporazumnog prekida saradnje. Želimo srpskom vezisti sve najbolje u budućnosti. - stoji u objavi Zenita. 

Zdjelar (30) je prošle godine prešao iz moskovskog CSKA u Zenit, ali se u klubu iz Sankt Peterburga nije nametnuo za bolju minutažu, odigrao je samo sedam mečeva prošle sezone. 

Bivši reprezentativac Srbije je najveći deo karijere, od 2018. do 2022. godine, proveo u Partizanu, čiji je bio i kapiten.

