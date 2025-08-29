KRAJ SARADNJE: Bivši fudbaler Partizana napustio Zenit

Srpski fudbaler Saša Zdjelar nije više član Zenita, saopštio je danas klub iz Sankt Peterburga.

FOTO: Profimedia

- Saša Zdjelar odlazi iz kluba posle sporazumnog prekida saradnje. Želimo srpskom vezisti sve najbolje u budućnosti. - stoji u objavi Zenita.

Zdjelar (30) je prošle godine prešao iz moskovskog CSKA u Zenit, ali se u klubu iz Sankt Peterburga nije nametnuo za bolju minutažu, odigrao je samo sedam mečeva prošle sezone.

Sasa Zdjelar leaves the club by mutual consent



We wish the Serbian midfielder all the best for the future pic.twitter.com/Bm8TettCVJ — FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) August 29, 2025

Bivši reprezentativac Srbije je najveći deo karijere, od 2018. do 2022. godine, proveo u Partizanu, čiji je bio i kapiten.

