STIGLA PONUDA KOJA SE NE ODBIJA! Premijerligaš spremio 12 miliona evra za Zvezdinog klinca

NASTAVLjAJU ponude da stižu na Marakanu!

Posle Tima Maksa Elšnika i Šerifa Ndijaea i Veljko Milosavljević je pred izlaznim vratima Crvene zvezde.

Mladi štoper crveno-belih (18) već dugo je na radaru pre svega klubova sa Ostrva, a najkonkretniju želju da ga vidim u svojim redovima ima Bornmut.

Čelnici srpskog šampiona su ga procenili na 15 miliona evra, što bi bio novi klupski rekord.

Vode se pregovori, a ljudi iz Bornmuta još uvek nisu odlučili da daju toliko novac i kako navode pojedini mediji, trenutne pregovaračke pozicije su na sumi od 12.000.000 evra.

Kako saznaju beogradski mediji iz izvora bliskih klubu, crveno-beli ne žele da puste Milosavljevića za manje od 15 miliona evra.

Milosavljević je u poslednje vreme znatno podigao nivo igre, a u dvomeču sa Pafosom bio je jedan od najboljih na terenu.