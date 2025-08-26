"BOMBA" U SPLITU: Hajduk doveo reprezentativca Španije sa Mundijala u Kataru!

Ugovor sa Hajdukom potpisao je Ugo Giljamon, reprezentativac Španije.

FOTO: Profimedia

Dosadašnji igrač Valensije je bio ozbiljna nada španskog fudbala, a pre dve i po godine je bio među igračima koje je Luis Enrike poveo na Svetsko prvenstvo u Kataru.

Danas ima 25 godina i na “Poljud” dolazi kao slobodan igrač pošto je sporazumno raskinuo ugovor sa “slepim miševima” godinu dana pre njegovog isteka. Pokriva pozicije zadnjeg veznog i štopera.

