Fudbal

"BOMBA" U SPLITU: Hajduk doveo reprezentativca Španije sa Mundijala u Kataru!

Filip Milošević

26. 08. 2025. u 19:15

Ugovor sa Hajdukom potpisao je Ugo Giljamon, reprezentativac Španije.

БОМБА У СПЛИТУ: Хајдук довео репрезентативца Шпаније са Мундијала у Катару!

FOTO: Profimedia

Dosadašnji igrač Valensije je bio ozbiljna nada španskog fudbala, a pre dve i po godine je bio među igračima koje je Luis Enrike poveo na Svetsko prvenstvo u Kataru.

Danas ima 25 godina i na “Poljud” dolazi kao slobodan igrač pošto je sporazumno raskinuo ugovor sa “slepim miševima” godinu dana pre njegovog isteka. Pokriva pozicije zadnjeg veznog i štopera.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SLAVNI HRVAT U STRAŠNIM TRAGEDIJAMA IZGUBIO ŽENU I TRI SINA: Svakog jutra tugujem i plačem

SLAVNI HRVAT U STRAŠNIM TRAGEDIJAMA IZGUBIO ŽENU I TRI SINA: "Svakog jutra tugujem i plačem"