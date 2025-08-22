TUČA NAVIJAČA ODNELA BAR TRI ŽIVOTA! Jezive scene obišle ceo svet, divljaštvo kakvo se ne pamti zgrozilo planetu (UZNEMIRUJUĆI FOTO/VIDEO)

Najnovije vesti iz sveta fudbala su tragične.

FOTO: Tanjug/AP

Utakmica drugog meča osmine finala Kopa Sudamerikana između argentinskog Independijentea i čileanske Universidad de Čilea, odigrana u noći za nama na stadionu Libertadores de Amerika u Aveljanedi, prekinuta je i otkazana zbog jezivih sukoba između navijača tih klubova, koji su doveli do smrti bar tri osobe.

Tako glase preliminarni izveštaji lokalnih argentinskih medija, iako je najpre

predsednik Independijentea Nestor Grindeti u izjavi za "TyC Sports" negirao smrtne slučajeve, tvrdeći da „nema poginulih ni sa jedne strane“.

Ali, izgleda da Grindeti nije uzeo u obzir intenzitet surovosti koji se desio na ovom meču...

Sukobi su počeli u prvom poluvremenu kada su navijači Universidad de Čilea, smešteni na gornjoj tribini (Pavoni), počeli da bacaju predmete, uključujući kamenje, flaše, sedišta, pa čak i delove toaleta i umivaonika(!), na navijače Independijentea koji su bili ispod njih.

Navijači Universidad de Čilea gađaju navijače Independijentea kamenjem / FOTO: Tanjug/AP

Na poluvremenu je situacija eskalirala kada su čileanski navijači zapalili sedišta i bacili šok-bombu, što je izazvalo odgovor domaćih huligana.

A odgovor je bio tako strašan, da je i doveo do tri smrtna slučaja.

Najmanje tri, za sada...

Grupa Independijenteovih „bara brava“ (ozloglašenih ultrasa) upala je na tribinu gostiju, napadajući čileanske navijače motkama, kamenjem i drugim predmetima.

U haotičnim scenama, najmanje jedan čileanski navijač skočio je sa više metara visine (sa tribine na ulicu/prolaz) da bi izbegao linč, dok su drugi bili prebijani, a nekima je skinuta odeća.

Najšokantniji incident koji su ostali gledaoci, ali i mnogi putem malih ekrana, mogli da vide je kada je jedan od huligana Independijentea metalnom šipkom udario 14-godišnjeg navijača Universidad de Čilea, ostavivši ga u nesvesti.

Utakmica je prekinuta u 48. minutu pri rezultatu 1:1 (Lukas Asadi je dao gol za Universidad de Čile u 11. minutu, Santijago Montijel za Independijente u 27.), što je u tom trenutku davalo ukupnih 2:1 za Čileance nakon prvog meča (1:0).

Urugvajski sudija Gustavo Tehera naredio je igračima da napuste teren "zbog nedostatka bezbednosnih uslova".

Konmebol, fudbalska konfederacija Južne Amerike, otkazala je utakmicu zbog „nedostatka bezbednosnih garancija od domaćeg kluba i lokalnih vlasti“ i prosledila slučaj disciplinskom odboru radi dalje odluke o ishodu meča, uključujući mogućnost poraza službenim rezultatim za Independijente.

Prema izveštajima, uz tri smrna slučaja, 10 osoba je povređeno, uključujući dvoje izbodenih i, kako je najpre rečeno, "jednog navijača u životnoj opasnosti nakon pada sa tribine, koji je podvrgnut operaciji". Da li je on potom izgubio život, pa je među trojicom stradalih, u ovom trenutku nije poznato.

Pojedini mediji su izvestili o 90 uhapšenih, dok drugi argentinski izvori, poput "Infobae", navode da je preko 300 čileanskih navijača privedeno u Porto Maderu, a 19 je hospitalizovano.

Predsednik Čilea Gabrijel Borić osudio je nasilje, ističući „očiglednu neodgovornost organizatora“ i pozivajući na pravdu, dok je čileanski ambasador u Argentini, Hose Antonio Vijera-Galjo, potvrdio da je barem jedna osoba teško povređena.

Predsednik Independijentea Nestor Grindeti branio je svoj klub i organizaciju meča, tvrdeći da su čileanski navijači započeli nasilje, dok je direktor Universidad de Čilea Danijel Šapira kritikovao postavljanje gostujućih navijača iznad domaćih, nazivajući organizaciju „cirkusom“.

Inače, grupa "Salvemos Al Futbol" zabeležila je preko 350 smrtnih slučajeva povezanih sa argentinskim fudbalom u poslednjih sto godina.

Pred vama se nalazi foto-galerija i neki od snimaka sa lica mesta.

Kako je u pitanju sadržaj koji je izuzetno uznemirujuće prirode, molimo sve kojima od takvih scena može da pozli, kao i sve maloletne osobe, da ga ne emituju na svojim uređajima.

Ponavljamo, sadržaj je vrlo uznemirujuć.

Uznemirujući video snimak tuče navijača Independijentea i Univesidad de Čilea (najpre početak incidenata, a potom linč kao odgovor)

🇦🇷🇨🇱Universidad de Chile fans started the troubles last night, by ripping up seats and and throwing them at the Independiente fans who were seated in the tier below them.. https://t.co/Z759PTXOsS pic.twitter.com/icm7eOPSrr — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) August 21, 2025

Vergonzosa la masacre en Avellaneda durante el partido Independiente vs U de Chile. Los Argensimios demostrando la escoria humana que son. pic.twitter.com/4cK2Lul5S2 — Tu Papi Papi, Papi chulo 🎶🎵 (@ElFiguritaa) August 21, 2025

