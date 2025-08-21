Srpska liga Beograd ekskluzivno na TV Arena Sport!
Fudbalski savez Beograda sa ponosom najavljuje pravu fudbalsku TV revoluciju amaterskog fudbala.
Svako kolo Srpske lige grupe Beograd biće uživo prenošeno na YouTube kanalu FSB, a derbi kola ekskluzivno na TV Arena Sport!
Najavljujemo ekskluzivno da u subotu 23 avgusta sa početkom u 16:30 možete gledati na TV ARENA SPORT, derbi prvog kola između FK ZVEZDARA i FK TORLAK.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Fudbalski savez Beograda i TV Arena sport su potpisali ugovor o saradnji a koji za cilj ima promociju Beogradskog fudbala.
Pored već jasno definisanog pravca da se sve utakmice SRPSKE LIGE Beograd prenose uživo na YouTube kanalu, FSB je dobio ekskluzivno pravo da svakog vikenda odabere jednu utakmicu koju će TV Arena prenositi UŽIVO.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Cilj ove akcije je da se Beogradski fudbal promoviše i gleda u čitavom regionu. Hvala direktoru Arena sporta Žugić Nebojši na podršci koju pruža amaterskom fudbalu i fudbalskom savezu Beograda.
FSB obaveštava javnost da nastavljamo sa praksom snimanja svih utakmica Zonske lige Beograd.
Svaka utakmica će biti snimana i biće dostupna javnosti na zvaničnom YouTube kanalu FSB.
SRBI U CENTRU PAŽNjE: Jović i Nikolić protiv budućnosti odbrane naše reprezentacije
JEDAN od zanimljivjih dvomeča plej-of faze kvalifikacija za Ligu konferencija odigraće Anderleht i AEK iz Atine, a prvi susret biće odigran večeras na "Loto parku" od 20 časova.
21. 08. 2025. u 07:15
ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo u Beogradu
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a tom prilikom gostujući navijači oduševili su celu Srbiju. Zapravo, ne baš celu - jer se jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, razbesneo.
20. 08. 2025. u 12:23
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)