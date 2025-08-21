Srpska liga Beograd ekskluzivno na TV Arena Sport!

Fudbalski savez Beograda sa ponosom najavljuje pravu fudbalsku TV revoluciju amaterskog fudbala.

Foto: Fudbalski savez Beograda

Svako kolo Srpske lige grupe Beograd biće uživo prenošeno na YouTube kanalu FSB, a derbi kola ekskluzivno na TV Arena Sport!

Najavljujemo ekskluzivno da u subotu 23 avgusta sa početkom u 16:30 možete gledati na TV ARENA SPORT, derbi prvog kola između FK ZVEZDARA i FK TORLAK.

Fudbalski savez Beograda i TV Arena sport su potpisali ugovor o saradnji a koji za cilj ima promociju Beogradskog fudbala.

Pored već jasno definisanog pravca da se sve utakmice SRPSKE LIGE Beograd prenose uživo na YouTube kanalu, FSB je dobio ekskluzivno pravo da svakog vikenda odabere jednu utakmicu koju će TV Arena prenositi UŽIVO.

Cilj ove akcije je da se Beogradski fudbal promoviše i gleda u čitavom regionu. Hvala direktoru Arena sporta Žugić Nebojši na podršci koju pruža amaterskom fudbalu i fudbalskom savezu Beograda.

FSB obaveštava javnost da nastavljamo sa praksom snimanja svih utakmica Zonske lige Beograd.

Svaka utakmica će biti snimana i biće dostupna javnosti na zvaničnom YouTube kanalu FSB.