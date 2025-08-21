PRAVO NIOTKUDA! Nemanja Gudelj oblači dres bivšeg šampiona Evrope

SRBI su stalno na ceni!

Foto: Profimedia

Naime, Nemanja Gudelj mogao bi uskoro da ponovo obuče dres Ajaksa iz Amsterdama, prenose španski i holandski mediji.

Kapiten Sevilje i jedan od najiskusnijih fudbalera tima iz Andaluzije našao se na vrhu liste želja slavnog holandskog kluba, koji želi da osnaži vezni red. Prema navodima, Ajaks je spreman da izdvoji oko dva miliona evra kako bi realizovao transfer i time vratio Gudelja u klub u kojem je već nastupao od 2015. do 2017. godine.

Gudelj je trenutno vezan ugovorom za Sevilju do juna 2026. godine, ali finansijski problemi andaluzijskog kluba mogli bi da otvore vrata za njegov odlazak. Srbin je u Sevilji stekao status lidera i nasledio kapitensku traku od legendarnog Hesusa Navasa, što jasno pokazuje koliko je značajan za tim.

Za Ajaks bi dolazak Gudelja bio veliko pojačanje iskustvom i rutinom, dok bi za samog fudbalera to značilo povratak na dobro poznatu scenu holandskog fudbala, osam godina nakon prvog boravka u Amsterdamu.

