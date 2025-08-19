DUARTE VRATIO NADU ZVEZDI: Napadač crveno-belih smanjio prednost ekipe sa Kipra (VIDEO)

Na programu je meč između Crvene zvezde i Pafosa. Igra se prvi meč plej-ofa za Ligu šampiona. Bruno Duarte uspeo je da smanji prednost gostiju na 2:1 u 58. minutu.

Screenshot / TV Arena sport

Izveo je Bruno penal, golman ga pročitao i odbranio, međutim lopta se odbila Duarteu na glavu i uz pomoć prečke lopta ulazi u gol.

Evo kako je to izgledalo:

Bruno Duarte | 🇪🇺 Crvena zvezda 1-2 Pafospic.twitter.com/H82fA1N9Dv — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 19, 2025