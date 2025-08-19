DUARTE VRATIO NADU ZVEZDI: Napadač crveno-belih smanjio prednost ekipe sa Kipra (VIDEO)
Na programu je meč između Crvene zvezde i Pafosa. Igra se prvi meč plej-ofa za Ligu šampiona. Bruno Duarte uspeo je da smanji prednost gostiju na 2:1 u 58. minutu.
Izveo je Bruno penal, golman ga pročitao i odbranio, međutim lopta se odbila Duarteu na glavu i uz pomoć prečke lopta ulazi u gol.
Evo kako je to izgledalo:
IMA LI MILOJEVIĆ NOVOG KECA U RUKAVU: Zvezda igra za peti ulazak u Ligu šampiona
SRPSKI šampion Crvena zvezda je na korak od trećeg uzastopnog plasmana u Ligu šampiona, a na putu stoji nezgodni kiparski šampion Pafos.
19. 08. 2025. u 07:00
