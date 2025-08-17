ROMANTIKA UZ DŽEJA: Veliki preokret OFK Beograda protiv TSC-a, jedan Radnički prošao dobro u Kruševcu, drugi nokautiran od Železničara

Fudbaleri OFK Beograda su kao gosti posle velikog preokreta u drugom poluvremenu pobedili TSC rezultatom 3:1, dok su Radnički i Napredak u Kragujevcu odigrali 0:0, a niški Radnički pretrpeo poraz od 3:0 u Pančevu od Železničara u mečevima petog kola Superlige Srbije.

FOTO: A. Ilić

Domaćin je golom Andreja Todoroskog poveo u Bačkoj Topoli 36. minutu, ali je u nastavku usledio veliki preokret "romantičara".

Nikola Knežević je u 47. minutu izjednačio, a Džej Enem je u 69. i 88. minutu sa dva gola doneo potpuni preokret i pobedu gostima.



Napredak je od 42. minuta igrao sa desetoricom u Kragujevcu, posle direktnog crvenog kartona Ivanu Šubertu, ali je uspeo da sačuva mrežu i osvoji bod protiv Radničkog 1923.

Spasa, međutim, nije bilo za Nišlije u Pančevu, gde su Petrov u 37, Milosavljević u 40. i Kosanović u 50. minutu napunili mrežu ekipe sa "Čaira" i doneli trijumf Železničaru.

Tabela Superlige Srbije u fudbalu

Na tabeli Superlige, u kojoj su pojedini timovi odigrali samo tri meča (Partizan) a neki i pet, situacija je u ovom trenutku sledeća:

Tabela Superlige Srbije u fudbalu / Foto: Printscreen / Flashscore

Ako vas fudbal zanima, pratite sve najvažnije ali i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

