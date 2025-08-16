PREMIJER LIGA: Moćan povratak Sanderlenda, Totenhem ubedljiv!

SANDERLEND se posle skoro 10 godina vratio u Premijer ligu i odmah je pokazao da ne želi odmah da se vrati nazad u Čempionšip.

FOTO: Profimedia

"Crne mačke" su kao domaćini u 1. kolu pregazili Vest Hem sa 3:0. Svi golovi na ovoj utakmici viđeni su u drugom poluvremenu.

Izabranici Ridžisa le Brija su do vođstva stigli u 61. minutu kad je sjajnim udarcem glavom Elizer Majenda zatresao mrežu rivala. Na isti način je u 73. pogodio Danijel Balard.

Konačan rezultat utakmice postavio je u drugom minutu nadoknade Vilson Isidor. On je uneo loptu u sredinu sa leve strane i uspeo je da savlada Madsa Hermansena.

Totenhem je takođe bio ubedljiv na startu nove sezone. "Pevci" su savladali novajliju u Premijer ligi, ekipu Brajtona sa 3:0.

Na ovom meču je blistao Ričarlison koji je postigao dva pogotka, drugi je bio prava majstorija, dok je treći bio delo Brenana Džonsona.

RICHARLISON with one of the goals of the season already! 👏🫡pic.twitter.com/UJ0NSHjZQe — Manchester United Forever (@Utd_Forever7) August 16, 2025

Najuzbudljivije je bilo na utakmici Brajton - Fulam. Na "Ameks" stadionu nije bilo pobednika - 1:1.

Ipak, činilo se da će domaćin osvojiti ceo plen, pošto je u 55. minutu sa bele tačke precizan bio Met O'Rajli.

Domaće navijače je utišao Rodrigo Muniz koji je u šestom minutu nadoknade pogodio i doneo bod Fulamu.

Program ove subote će zatvoriti Vulverhempton i Mančester siti koji se sastaju od 18.30.

