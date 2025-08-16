Fudbal

PREMIJER LIGA: Moćan povratak Sanderlenda, Totenhem ubedljiv!

Časlav Vuković

16. 08. 2025. u 18:10

SANDERLEND se posle skoro 10 godina vratio u Premijer ligu i odmah je pokazao da ne želi odmah da se vrati nazad u Čempionšip.

ПРЕМИЈЕР ЛИГА: Моћан повратак Сандерленда, Тотенхем убедљив!

FOTO: Profimedia

"Crne mačke" su kao domaćini u 1. kolu pregazili Vest Hem sa 3:0. Svi golovi na ovoj utakmici viđeni su u drugom poluvremenu.

Izabranici Ridžisa le Brija su do vođstva stigli u 61. minutu kad je sjajnim udarcem glavom Elizer Majenda zatresao mrežu rivala. Na isti način je u 73. pogodio Danijel Balard. 

Konačan rezultat utakmice postavio je u drugom minutu nadoknade Vilson Isidor. On je uneo loptu u sredinu sa leve strane i uspeo je da savlada Madsa Hermansena.

Totenhem je takođe bio ubedljiv na startu nove sezone. "Pevci" su savladali novajliju u Premijer ligi, ekipu Brajtona sa 3:0.

Na ovom meču je blistao Ričarlison koji je postigao dva pogotka, drugi je bio prava majstorija, dok je treći bio delo Brenana Džonsona.

Najuzbudljivije je bilo na utakmici Brajton - Fulam. Na "Ameks" stadionu nije bilo pobednika - 1:1.

Ipak, činilo se da će domaćin osvojiti ceo plen, pošto je u 55. minutu sa bele tačke precizan bio Met O'Rajli. 

Domaće navijače je utišao Rodrigo Muniz koji je u šestom minutu nadoknade pogodio i doneo bod Fulamu.

Program ove subote će zatvoriti Vulverhempton i Mančester siti koji se sastaju od 18.30.

