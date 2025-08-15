GRCI SLAVE LUKU JOVIĆA! Srbinu bilo potrebno devet minuta na debiju da postigne gol i odvede AEK u plej-of za Ligu konferencija (VIDEO)

Fudbaleri AEK-a nakon produžetaka u revanš meču uspeli su da izbace kiparski Aris (3:1), a strelac poslednjeg gola na meču bio je Luka Jović.

Foto: Printskrin/AEK_FC_OFFICIAL

Čekao je Marko Nikolić na Luku Jovića i dočekao! Srbin je na prvom meču za AEK uspeo da postigne pogodak u produžetku.

Jović je ušao u igru u 100. minutu i posle samo devet minuta se upisao u listru strelaca.

AEK i Aris su u prvom meču odigrali 1:1, da bi u revanšu rezultat posle 90 minuta bio isti, pa se otišlo u produžetke. AEK će u plej-ofu Lige konferencija igrati protiv Anderlehta.