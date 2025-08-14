Fudbal

HLADAN TUŠ ZA PARTIZAN! Crno-beli primili gol kakav se zaista retko viđa (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

14. 08. 2025. u 22:32

SVE je išlo Partizanu na ruku. Neutralisali su prednost rivala u prvom poluvremenu. Međutim u drugom je usledio hladan tuš.

FOTO: M. Vukadinović

Prvo je Kjeron Bouvi iskoristio naivnost mladih igrača Partizana. Dobio je duel sa Vanjom Dragojevićem, na tridesetak metara od gola. 

Onda je plasirao lob udarac ka golu Marka Miloševića, a uz pomoć stative plasirao ju je u mrežu. 

Da stvar bude gora, nekoliko minuta kasnije Partizan je ostao sa igračem manje. Isključen je Nikola Simić u 63. minutu zbog drugog žutog kartona. 

