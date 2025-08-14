HLADAN TUŠ ZA PARTIZAN! Crno-beli primili gol kakav se zaista retko viđa (VIDEO)
SVE je išlo Partizanu na ruku. Neutralisali su prednost rivala u prvom poluvremenu. Međutim u drugom je usledio hladan tuš.
Prvo je Kjeron Bouvi iskoristio naivnost mladih igrača Partizana. Dobio je duel sa Vanjom Dragojevićem, na tridesetak metara od gola.
Onda je plasirao lob udarac ka golu Marka Miloševića, a uz pomoć stative plasirao ju je u mrežu.
Da stvar bude gora, nekoliko minuta kasnije Partizan je ostao sa igračem manje. Isključen je Nikola Simić u 63. minutu zbog drugog žutog kartona.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
