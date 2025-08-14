EVROPSKI NAVIJAČKI HAOS: Huligani iz Ukrajine prete "delijama" posle dešavanja između Srba, Poljaka i Rusa!
Navijači Dinama iz Kijeva, koji su se nadali da će njihov klub sa Crvenom zvezdom igrati u poslednjoj kvalifikacionoj rundi za plasman u Ligu šampiona, ali do toga neće doći jer je Ukrajince na pretposlednjoj prepreci zaustavio kiparski Pafos, rešili su da se oglase posle dvomeča Zvezde i Leha.
I to zbog dešavanja na poznanjskim i beogradskim ulicama.
Prenosimo vam u celosti njihovo saopštenje koje, zbog toga što ne podnose Zvezdine "delije", sadrži i sramne ocene "srpske srdačnosti" (inače nadleko čuvena u svetu, ali je ukrajinski navijači sada omalovažavaju zbog incidenta koji se desio po završetku meča beogradskih crveno-belih i poljskog kluba).
U saopštenju, u kome je važan faktor i Rusija, ali ne ruske gazde Pafosa, već moskovski Spartak, čiji su navijači u bratskim odnosima sa Zvezdinim, a dugo su bili i sa Lehovim, navodi se sledeće:
"Nekoliko reči nas, huligana Dinama iz Kijeva, iz Ukrajine, u vezi sa događajima između navijača Crvene zvezde i Leha iz Poznanja.
Juče je Crvena zvezda igrala protiv Leha iz Poznanja. Oba navijačke ekipe tih klubova su praktično lideri svojih zemalja i celog kontinenta.
Oba ekipe je povezivalo prijateljstvo sa Spartakom iz Moskve.
Dok je u prvoj utakmici uspostavljena neutralnost, a Poljaci su čak razvili transparent 'Kosovo je Srbiju', izražavajući poštovanje prema Srbima, u drugoj utakmici su se desile intrige. Bez ulaženja u detalje, navijači Crvene zvezde su napali automobile običnih navijača i neke tukli štapovima. To je sve što treba da znate o srpskoj srdačnosti.
Za nas je to mega super, jer je njihov savez (Crvena zvezda, Spartak i Leh iz Poznanja) bio, bez preterivanja, najjači u Evropi. Sada će, naravno, biti razbijen. Neki navijači će stati na stranu Srba, drugi na stranu Poljaka. Ne treba se previše uzbuđivati, međutim, jer su prvi (Zvezdine 'delije') vatreni neprijatelji Ukrajine i ističu zastave jedinica ruskih oružanih snaga bukvalno na svakoj utakmici, dok drugi jednostavno nisu osudili invaziju punih razmera na našu zemlju i još uvek su prijatelji sa banditima. I jedne i druge treba ozbiljno pretući. A za to, kako kažu u vojsci, potrebna je snaga i resursi.
'Dogovornjačok' (unapred, a tajno dogovoreni ishod nekog susreta - prim. prev.) će uskoro biti objavljen - ili možda ne - ali se još uvek pripremamo. Biće zanimljivo", ističu huligani kijevskog Dinama koji su, inače u bratskim odnosima sa navijačima Dinama iz Zagreba, "Bed blu bojsima".
Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda:
ALBANCI U ŠOKU: Ne mogu da veruju šta su poljski navijači sad uradili zbog Srbije!
---
Ako vas fudbal zanima, pratite sve najvažnije ali i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)
Preporučujemo
DA LI JE MOGUĆE! Zatvorene tribine Marakane za Zvezda - Pafos u borbi za Ligu šampiona?!
13. 08. 2025. u 19:44
PARTIZAN TRAŽI PRAVDU I PROLAZ: "Parni valjak" večeras sprema senzaciju usred Edinburga
FUDBALERI Partizana će večeras pokušati da urade "nemoguće" i nadoknade dva gola zaostatka protiv Hibernijana na "Ister roudu" u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.
14. 08. 2025. u 07:20
CRNOGORCI U ŠOKU: Pomislili za kolonu autobusa da je stigla velika međunarodna vatrogasna pomoć, a ono...
Najnovije vesti iz Crne Gore, a koje se tiču velikih požara zbog koji je i Srbija poslala pomoć ne bi li se vatrena stihija obuzdala, iznenadile su ceo Balkan. Na momenat i nasmejale zbog jedne pogrešne procene.
14. 08. 2025. u 17:22
SRBIN ČUVAO KLINTONA: Bivši predsednik ostao zatečen - posle svađe saznao Ajkulino poreklo: "Osećao sam da mi ne može ništa" (FOTO)
ČOVEK koji je čuvao Madonu, princa Harija, Bijonse i Naomi Kembel potiče iz stare beogradske porodice.
14. 08. 2025. u 07:43
Komentari (0)