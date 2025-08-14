EVROPSKI NAVIJAČKI HAOS: Huligani iz Ukrajine prete "delijama" posle dešavanja između Srba, Poljaka i Rusa!

Navijači Dinama iz Kijeva, koji su se nadali da će njihov klub sa Crvenom zvezdom igrati u poslednjoj kvalifikacionoj rundi za plasman u Ligu šampiona, ali do toga neće doći jer je Ukrajince na pretposlednjoj prepreci zaustavio kiparski Pafos, rešili su da se oglase posle dvomeča Zvezde i Leha.

Foto: ATA images

I to zbog dešavanja na poznanjskim i beogradskim ulicama.

Prenosimo vam u celosti njihovo saopštenje koje, zbog toga što ne podnose Zvezdine "delije", sadrži i sramne ocene "srpske srdačnosti" (inače nadleko čuvena u svetu, ali je ukrajinski navijači sada omalovažavaju zbog incidenta koji se desio po završetku meča beogradskih crveno-belih i poljskog kluba).

U saopštenju, u kome je važan faktor i Rusija, ali ne ruske gazde Pafosa, već moskovski Spartak, čiji su navijači u bratskim odnosima sa Zvezdinim, a dugo su bili i sa Lehovim, navodi se sledeće:

Saopštenje huligana Dinama iz Kijeva / Screenshot

"Nekoliko reči nas, huligana Dinama iz Kijeva, iz Ukrajine, u vezi sa događajima između navijača Crvene zvezde i Leha iz Poznanja.

Juče je Crvena zvezda igrala protiv Leha iz Poznanja. Oba navijačke ekipe tih klubova su praktično lideri svojih zemalja i celog kontinenta.

Oba ekipe je povezivalo prijateljstvo sa Spartakom iz Moskve.

Delije sa koreografijom u kojoj prvo prikazju srpsku, pa rusku zastavu / FOTO: FK Crvena zvezda

Dok je u prvoj utakmici uspostavljena neutralnost, a Poljaci su čak razvili transparent 'Kosovo je Srbiju', izražavajući poštovanje prema Srbima, u drugoj utakmici su se desile intrige. Bez ulaženja u detalje, navijači Crvene zvezde su napali automobile običnih navijača i neke tukli štapovima. To je sve što treba da znate o srpskoj srdačnosti.

Za nas je to mega super, jer je njihov savez (Crvena zvezda, Spartak i Leh iz Poznanja) bio, bez preterivanja, najjači u Evropi. Sada će, naravno, biti razbijen. Neki navijači će stati na stranu Srba, drugi na stranu Poljaka. Ne treba se previše uzbuđivati, međutim, jer su prvi (Zvezdine 'delije') vatreni neprijatelji Ukrajine i ističu zastave jedinica ruskih oružanih snaga bukvalno na svakoj utakmici, dok drugi jednostavno nisu osudili invaziju punih razmera na našu zemlju i još uvek su prijatelji sa banditima. I jedne i druge treba ozbiljno pretući. A za to, kako kažu u vojsci, potrebna je snaga i resursi.

Navijači Leha iz Poznanja na Marakani na utakmici sa Crvenom zvezdom / Foto: ATA images

'Dogovornjačok' (unapred, a tajno dogovoreni ishod nekog susreta - prim. prev.) će uskoro biti objavljen - ili možda ne - ali se još uvek pripremamo. Biće zanimljivo", ističu huligani kijevskog Dinama koji su, inače u bratskim odnosima sa navijačima Dinama iz Zagreba, "Bed blu bojsima".

