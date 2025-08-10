Fudbal

TEŽAK UDARAC ZA BETIS: Bez najboljeg tri meseca

Танјуг

10. 08. 2025. u 14:39

Fudbaler Betisa i povremeni reprezentativac Španije Isko odsustvovaće najmanje tri meseca van terena zbog preloma leve noge, prenela je danas Marka.

ТЕЖАК УДАРАЦ ЗА БЕТИС: Без најбољег три месеца

Foto Profimedia

Isko se povredio u subotu uveče na prijateljskom meču Betisa i Malage (1:3).

Betis se danas oglasio saopštenjem, ali nije naveo koliko će kapiten kluba iz Sevilje morati da pauzira. Međutim, španski mediji prenose da iskusnog fudbalera očekuje pauza od najmanje tri meseca.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

"Isko je zadobio povredu na poslednjoj predsezonskoj prijateljskoj utakmici protiv Malage. Posle medicinskih testova, utvrđeno je da ima novi prelom leve fibule. Reč je o novoj povredi, koja nije povezana sa prethodnom povredom, a koja je sanirana. Igrač će u narednim nedeljama da bude podvrgnut konzervativnom lečenju, a njegov povratak na teren će da zavisi od procesa rehabilitacije", saopštio je Betis.

Španski mediji prenose da će Isko da propusti početak sezone u La Ligi i Ligi Evrope. Fudbaleri Betisa će 18. avgusta u prvom kolu La Lige gostovati Elčeu.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

Isko (33) je član Betisa od 2023. godine, a za klub iz Sevilje odigrao je 69 utakmica i postigao je 21 gol.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju

OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju