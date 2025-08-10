TEŽAK UDARAC ZA BETIS: Bez najboljeg tri meseca
Fudbaler Betisa i povremeni reprezentativac Španije Isko odsustvovaće najmanje tri meseca van terena zbog preloma leve noge, prenela je danas Marka.
Isko se povredio u subotu uveče na prijateljskom meču Betisa i Malage (1:3).
Betis se danas oglasio saopštenjem, ali nije naveo koliko će kapiten kluba iz Sevilje morati da pauzira. Međutim, španski mediji prenose da iskusnog fudbalera očekuje pauza od najmanje tri meseca.
"Isko je zadobio povredu na poslednjoj predsezonskoj prijateljskoj utakmici protiv Malage. Posle medicinskih testova, utvrđeno je da ima novi prelom leve fibule. Reč je o novoj povredi, koja nije povezana sa prethodnom povredom, a koja je sanirana. Igrač će u narednim nedeljama da bude podvrgnut konzervativnom lečenju, a njegov povratak na teren će da zavisi od procesa rehabilitacije", saopštio je Betis.
Španski mediji prenose da će Isko da propusti početak sezone u La Ligi i Ligi Evrope. Fudbaleri Betisa će 18. avgusta u prvom kolu La Lige gostovati Elčeu.
Isko (33) je član Betisa od 2023. godine, a za klub iz Sevilje odigrao je 69 utakmica i postigao je 21 gol.
