FK LEHEL DEO EVROPSKOG PROJEKTA: Fudbalski klub iz prigradskog naselja Zrenjanina u srpsko-mađarskoj saradnji

Б. Грујић

10. 08. 2025. u 14:58

Fudbalski klub iz Mužlje, prigradskog naselja Zrenjanina, postao je deo evropskog IPA projekta, pod nazivom Sport bez granica, a koji podržava prekograničnu saradnju Mađarske i Srbije inrazvoj sporta, fudbala pre svega, na ovom prostorima.

ФК ЛЕХЕЛ ДЕО ЕВРОПСКОГ ПРОЈЕКТА: Фудбалски клуб из приградског насеља Зрењанина у српско-мађарској сарадњи

B. Grujić

 
   Konkretno Lehelu, nižerazrednom fudbalskom klubu iz sredine u kojoj većinsko živi stanovništvo mađarske nacionalnosti, kroz realizaciju projekta, koji traje 18 meseci, pripašće 193 hiljade evra, namenskih sredstava koja su predviđena za realizaciju navedenih stavki, kao što su uređenje stadiona, svlačionica, organizacija međunarodnih turnira inrazvoj fudbala za dame.
 
   - Dosta toga smo već realizovali, postavilo solarne panele, šesnaest led reflektora, a uz balon sa veštačkom travom, uredili smo svlačionice i organizovali dva turnira, na kojima su učestvovali gosti iz susedne Mađarske - kaže Jožef Stojko, član uprave FK Lehel, zadužen za odnose sa javnošću, uz napomenu da je ženaka ekipa u sklopu projekta, dva puta gostovala na tirnirima u Segedinu, a da je predviđeno održavanje ukupno pet međunarodnih fudbalskih turnira.

Detalj sa utakmice FK Lehel / FOTO: B. Grujić

    Osim FK Lehel, sa srpske strane, turnir u Mužlji, uveličali su fudbaleri Rohama iz Nove Crnje, u kojoj takođe, kao većinski narod, žive predstavnici mađarske nacionalnosti.
 

