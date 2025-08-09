"TO PREDSTAVLJA NEPOZNANICU ZA NAS!" Blagojević pred meč Napredak - Partizan

Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević izjavio je danas pred utakmicu četvrtog kola Superlige Srbije da "crno-beli" žele da produže maksimalan učinak u domaćem prvenstvu i dodao da je Napredak uvek neugodan protivnik.

FOTO: M. Vukadinović

Fudbaleri Partizana gostovaće u nedelju od 20.30 časova Napretku na stadionu "Mladost" u Kruševcu.

- Već smo juče prebacili fokus na pripremu utakmice protiv Napretka, nemamo mnogo vremena. Želimo da produžimo maksimalan učinak u domaćem prvenstvu, bez obzira što nas čeka teško gostovanje tri dana posle evropske utakmice u kojoj igrali 60 minuta sa igračem manje. Partizan u poslednjih 10, 15 godina ima problema kada igra sa Napretkom, bez obrzira da li se igra u Kruševcu ili Beogradu - rekao je Blagojević na konferenciji za medije.

On je naveo da je Napredak promenio dvocifren broj igrača u letnjem prelaznom roku.

- To predstavlja nepoznanicu za nas. U razgovoru sa stručnim štabom, zaključili smo da Napredak odavno nije delovao organizovanije, moram da odam priznanje njihovom stučnom štabu. Moramo maksimalno ozbiljno da shvatimo utakmicu - izjavio je Blagojević.

Trener Partizana je naglasio da bi eventualna pobeda donela dosta dobrog igračima "crno-belih" pred naredne utakmice.

- Ako bude promena u timu to će biti kako bismo sutra imali dovoljno energije. Partizan sebi nameće ambiciju da ima želju da se stalno potvrđuje. Nemamo mnogo vremena, većina igrača je prvi put u ovakvoj situaciji, moraju ubrzano da sazrevaju. Ne priznajem reč umor, zasićenje, svi maštamo da igramo utakmice na tri, četiri utakmice u prvenstvu i Evropi. Sada se nalazimo u toj situaciji, nema razloga da kukamo nego da iskoristimo najbolje što možemo - dodao je trener Partizana.

Blagojević je rekao poznaje nekoliko fudbalera Napretka koje je trenirao tokom karijere.

- Poštujem rad drugih klubova i trenera, moram da potvrdim da ćemo ići sa namerom da pobedimo, ali poznavajući igru, jasno mi je da o dešavanjima na terenu ne odlučujemo samo mi. Naš zadatak je da pripremimo ekipu da pobedimo, od mene nikad nećete čuti da govorim o nepoštovanju prema protivniku - izjavio je Blagojević.

On je potvrdio da će Matija Popović uskoro postati fudbaler Partizana, koji će se tako vratiti u klub za koji je igrao u omladiskoj kategoriji.

- Matija Popović je atipičan igrač, visok, dobar dribler i brz. Može da igra na više pozicija u napadu, individualno donosi dosta toga i pravi prednost na terenu. On još nema nastup u seniorskoj konkurenciji. Ne sumnjam da će mu iskustvo iz Napolija pomoći da se brzo adaptira. On je generacija 2006, poznaje dosta Dragojevića, Ugrešića. Njemu će period adaptacije biti mnogo lakši, samo da sačekamo da se to formano završi - rekao je Blagojević.

Partizan se nalazi na petom mestu na tabeli Superlige Srbije sa šest bodova i utakmicom manje, dok je Napredak na 11. poziciji sa dva boda.

