Fudbal

POJAČALI SE PRED PARTIZAN: Hibernijan doveo novog fudbalera

Александар Илић
Aleksandar Ilić

08. 08. 2025. u 18:58

Zambijski fudbaler Migel Čaiva potpisao je za Hibernijan, saopštio je danas rival Partizana u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija.

ПОЈАЧАЛИ СЕ ПРЕД ПАРТИЗАН: Хибернијан довео новог фудбалера

FOTO: M. Vukadinović

Kako je saopšteno na sajtu Hibernijana, defanzivni vezista je sa čelnicima kluba potpisao trogodišnji ugovor. 

Čaiva (21) neće imati pravo igranja protiv Partizana u revanš meču u kom će u četvrtak škotski klub kod kuće braniti prednost 2:0 stečenu u Beogradu. 

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PUĆI ĆE MI SRCE! Hakeri jezivo ucenjuju svetsku šampionku iz Srbije: Ne znam koliko još mogu da izdržim!

"PUĆI ĆE MI SRCE!" Hakeri jezivo ucenjuju svetsku šampionku iz Srbije: Ne znam koliko još mogu da izdržim!