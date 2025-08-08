POJAČALI SE PRED PARTIZAN: Hibernijan doveo novog fudbalera
Zambijski fudbaler Migel Čaiva potpisao je za Hibernijan, saopštio je danas rival Partizana u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija.
Kako je saopšteno na sajtu Hibernijana, defanzivni vezista je sa čelnicima kluba potpisao trogodišnji ugovor.
Čaiva (21) neće imati pravo igranja protiv Partizana u revanš meču u kom će u četvrtak škotski klub kod kuće braniti prednost 2:0 stečenu u Beogradu.
