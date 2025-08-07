Fudbal

SKANDAL: Hrvati pred meč života izbacili iz kluba igrača jer prati Zvezdu na društvenim mrežama

Hrvatski fudbalski klub Vukovar 1991 doneo je odluku koja je uzdrmala region.

Naime, oni su otpustili golmana Srđana Nedića (18) zbog toga što prati Crvenu zvezdu i četničku stranicu na Instagramu. 

On je na Instagramu pratio profil "Četnici 1941", koji je imao 12 objava i svega 45 pratilaca. Kako prenosi portal "gol.dnevnik.hr" poslednja objava na pomenutom profilu bila je fotka Dragoljuba Draže Mihailovića. 

Takođe, Nedić prati i profile FK Crvena zvezda i KK Crvena zvezda.

Klub se oglasio saopštenjem.

- HNK Vukovar 1991 ovim putem želi obavestiti javnost da je, odmah po saznanju za postupke koji nisu u skladu s vrednostima i standardima našeg kluba, preduzeo odlučne mere te je u najkraćem mogućem roku raskinut ugovor s igračem Srđanom Nedićem. Kao klub koji se temelji na poštovanju, odgovornosti i integritetu, smatramo da takvo ponašanje nije prihvatljivo i ne predstavlja vrednosti za koje se zalažemo. Izvinjavamo se svim našim navijačima, partnerima i javnosti što u ovom slučaju nismo na vreme preduzeli sve potrebne korake u zaštiti dostojanstva i ugleda kluba. Iako ulažemo velike napore u profesionalno ponašanje svih naših članova, važno je naglasiti da nemamo nadzor nad privatnim sadržajem i aktivnostima pojedinaca izvan klupskih okvira, naveo je klub iz HNL lige.

Nedić je trebao braniti protiv Dinama nakon povrede prvog golmana Antonija Đakovića, ali do toga neće doći. 

