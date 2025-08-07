SKANDAL: Hrvati pred meč života izbacili iz kluba igrača jer prati Zvezdu na društvenim mrežama

Hrvatski fudbalski klub Vukovar 1991 doneo je odluku koja je uzdrmala region.

FOTO: Aleksandar Ilić

Naime, oni su otpustili golmana Srđana Nedića (18) zbog toga što prati Crvenu zvezdu i četničku stranicu na Instagramu.

On je na Instagramu pratio profil "Četnici 1941", koji je imao 12 objava i svega 45 pratilaca. Kako prenosi portal "gol.dnevnik.hr" poslednja objava na pomenutom profilu bila je fotka Dragoljuba Draže Mihailovića.

Takođe, Nedić prati i profile FK Crvena zvezda i KK Crvena zvezda.

Klub se oglasio saopštenjem.

- HNK Vukovar 1991 ovim putem želi obavestiti javnost da je, odmah po saznanju za postupke koji nisu u skladu s vrednostima i standardima našeg kluba, preduzeo odlučne mere te je u najkraćem mogućem roku raskinut ugovor s igračem Srđanom Nedićem. Kao klub koji se temelji na poštovanju, odgovornosti i integritetu, smatramo da takvo ponašanje nije prihvatljivo i ne predstavlja vrednosti za koje se zalažemo. Izvinjavamo se svim našim navijačima, partnerima i javnosti što u ovom slučaju nismo na vreme preduzeli sve potrebne korake u zaštiti dostojanstva i ugleda kluba. Iako ulažemo velike napore u profesionalno ponašanje svih naših članova, važno je naglasiti da nemamo nadzor nad privatnim sadržajem i aktivnostima pojedinaca izvan klupskih okvira, naveo je klub iz HNL lige.

Nedić je trebao braniti protiv Dinama nakon povrede prvog golmana Antonija Đakovića, ali do toga neće doći.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“