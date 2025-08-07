RADE KRUNIĆ ODUŠEVLJEN: Srećan sam zbog golova, ali najvažnija je pobeda

CRVENA zvezda je pobedila Leh u Poznanju sa 3:1 u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Jedan od junaka trijumfa bio je Rede Krunić.

FOTO: FK Crvena zvezda/Nikola Mitić

Vezista crveno-belih je odigrao odličan meč, a krunisao ga je sa dva pogotka.

- Svi smo se zajedno borili. Večeras je posebno istaknut trud i požrtvovanost, to treba uvek da bude na prvom mestu. Srećan sam zbog dva gola, ali pre svega zbog pobede. Drago mi je što imamo dobru prednost pred revanš koji će biti pred našim navijačima - rekao je Krunić i dodao:

- Moramo ozbiljno da uđemo u revanš. Ne smemo da mislimo da je sve gotovo, dva gola u igri ne znače mnogo. Moramo da budemo koncentrisani kao u ovom meču, pobeda i prolaz dalje ne bi trebalo da budu dovedeni u pitanje - zaključio je momak iz Foče.

Podsetimo, revanš Crvena zvezda - Leh igra se u utorak, 12. avgusta od 21 sat na stadionu "Rajko Mitić".

