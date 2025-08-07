RADE KRUNIĆ ODUŠEVLJEN: Srećan sam zbog golova, ali najvažnija je pobeda
CRVENA zvezda je pobedila Leh u Poznanju sa 3:1 u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Jedan od junaka trijumfa bio je Rede Krunić.
Vezista crveno-belih je odigrao odličan meč, a krunisao ga je sa dva pogotka.
- Svi smo se zajedno borili. Večeras je posebno istaknut trud i požrtvovanost, to treba uvek da bude na prvom mestu. Srećan sam zbog dva gola, ali pre svega zbog pobede. Drago mi je što imamo dobru prednost pred revanš koji će biti pred našim navijačima - rekao je Krunić i dodao:
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
- Moramo ozbiljno da uđemo u revanš. Ne smemo da mislimo da je sve gotovo, dva gola u igri ne znače mnogo. Moramo da budemo koncentrisani kao u ovom meču, pobeda i prolaz dalje ne bi trebalo da budu dovedeni u pitanje - zaključio je momak iz Foče.
Podsetimo, revanš Crvena zvezda - Leh igra se u utorak, 12. avgusta od 21 sat na stadionu "Rajko Mitić".
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
"DOŠLO JE DO OSUDE JAVNOSTI": Milojević o Lehu, Kruniću, pritiscima...
06. 08. 2025. u 22:51
ZVEZDA BEZ PREMCA! Crveno-beli razbili Leh usred Poznanja
06. 08. 2025. u 22:27 >> 22:27
DIGAO RUKE: Novak Đoković odustao!
04. 08. 2025. u 19:06
ULOŽENI NOVAC SE MORA ISPLATITI: Morinjo više nema pravo na grešku!
JEDAN od zanimljivjih dvomeča trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona odigraće Fejenord i Fenerbahčke, a prvi obračun ova dva tima gledaćemo večeras "De Kajpu" od 21.00.
06. 08. 2025. u 07:30
MILIONI DOLARA SU RAZLOG: Novak Đoković se "seli" u Saudijsku Arabiju
NAJNOVIJE vesti vezane za Novaka Đokovića stižu samo dva dana posle njegovog odustajanja.
06. 08. 2025. u 15:41
ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.
06. 08. 2025. u 16:06
Komentari (0)