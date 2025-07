OVO SE VIŠE NEĆE SMETI: Superliga menja jedno bitno pravilo!

Izazvala je pravu buru odluka Novog Pazara da odloži premijernu utakmicu u Superligi Srbije (a za to vreme je odigrao prijateljski meč?!) sa kragujevačkim Radničkim zbog čega će se jedno pravilo promeniti.

FOTO: Aleksandar Ilić

Naime, svi klubovi koji Srbiju predstavljaju u Evropi imaju pravo da odlože jednu utakmicu domaćeg šampionata u prva tri kola kvalifikacija i jednu ako dođu do plej-of faze takmičenja.

To je uradio i Novi Pazar, samo je on to uradio i pre nego što je sezona počela, a ne između dva evropska susreta što je pravilo koje će biti promenjeno, ali tek od naredne sezone.

- Sezona je trebalo da počne u petak utakmicom klubova koji su naši predstavnici u Evropi, ali je Novi Pazar odložio utakmicu u skladu sa propozicijama. Propozicije kažu da svaki klub može da odloži dve utakmice tokom kvalifikacija i to jednu u prva tri kola, kao i jednu u plej-of fazi. Smatramo da će ova mogućnost dati klubovima više prostora da se spreme za izazove u kvalifikacijama i eventualnim dobrim rezultatom povećaju nacionalni koeficijent i donesu benefit i svim ostalim klubovima kroz učešće u grupnoj fazi nekog od tri UEFA takmicenja. Ipak ćemo malo modifikovati propozicije za sledeću sezonu zbog ovog odlaganja prvog kola, jer je ideja ipak da se odlaže prvenstvena utakmica koja je između dve kvalifikacione, a ne pre samog početka kvalifikacija - rekao je direktor Superlige Srbije, Aleksandar Pivić za "Mozzart sport".

On je takođe poručio da smatra da će ova sezona biti nikada kvalitetnija kada je u pitanju fudbal u Srbiji.

- Počinje jubilarna 20. sezona Superlige Srbije za koju smatram da će biti bolja i kvalitetnija od prethodne. U prilog tome govori i prelazni rok koji nije ni blizu kraja, a svi klubovi su se ozbiljno pojačali. Smatram da je kvalitet naše lige potcenjen godinama unazad, ovde svi pričaju o hrvatskoj ligi koja je prošle sezone bila ultra zanimljiva što se tiče borbe za titulu, ali isto tako, siguran sam i manje kvalitetna - podvukao je Pivić.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

(ALO)