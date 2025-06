VRATITI DUG KIPRANIMA: Partizan ima "revanš" protiv AEK-a, ali sa nestrpljenjem čekao žreb u Nionu

FUDBALERE i navijače Partizana još boli poslednji duel protiv kiparskog AEK iz avgusta 2022. godine. Tada je posle poraza od 2:1 na užarenom terenu u Larnaki ekipa crno-belih, predvođena Ilijom Stolicom, imala lepu priliku da pred svojim navijačima napravi prvi veliki evropski korak, ali se saplela, pošto je u revanšu bilo 2:2, pa je "parni valjak" debelo zaribao tog leta.

FOTO: Novosti

Evo, već 2025. godine isti rivali će po istom redosledu, 10. jula u Larnaki, pa 17. jula u Beogradu, da odigraju dvomeč u kvalifikacijama za isto takmičenje. Promenilo se dosta toga u sastavima i na trenerskim mestima oba tima, ali je u ekipi AEK ostao Marokanac Imad Faraž, koji je pre tri godine evrogolom za 2:2 u revanšu u Humskoj izbacio Partizan iz pomenutih kvalifikacija. Ako ovog jula Partizan vrati dug Kipranima i prođe u sledeće kolo kvalifikacija za Ligu Evrope, tamo će mu rival biti azerbejdžanski Sabah ili slovenačko Celje.

Istovremeno, crno-beli su saznali i za scenario po kojem bi morali da koračaju svojim putem u slučaju da ih AEK opet izbaci iz kvalifikacija za Ligu Evrope. Ako se to zaista i dogodi, ekipa Srđana Blagojevića će u kvalifikacije za Ligu konferencije, u kojima bi im rival bila Oleksandrija iz Ukrajine, u dvomeču koji bi se igrao 24. i 31. jula.

Inače, u kiparskom AEK igra prava mala legija stranaca. Na klupu se vratio 53-godišnji španski stručnjak Imanol Idiakez, kojem će ovog juna to biti treći dolazak na mesto šefa struke AEK. On je prvi put vodio ovaj tim od 2016. do 2018. godine, pa onda pola sezone 2019. godine, a sada dolazi na mesto na kojem je do pre nekoliko nedelja bio Norvežanin Hening Berg koji je otišao na klupu ljutog kiparskog rivala Omonije, a u karijeri je ostao upamćen kao sjajan igrač Mančester junajteda. Norvežabin je pre mesec dana doneo trofej Kupa za AEK, a u finalu je savladan aktuelni šampion Pafos.

Zanimljivo je da je prvi put posle 20 godina i šampionska titula (Pafos) i kiparski Kup (AEK) otišao u vitrine klubova koji nisu iz Nikozije, pa se u ovoj ostrvskoj zemlji hvale kako je i to jedan od dokaza da u tamošnjem fudbalu duvaju neki novi vetrovi.